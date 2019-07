Ob er sich freut? BVB-Fan gewinnt Stadion-Tour in der Veltins-Arena

Lüdenscheid - Ausgerechnet ein junger BVB-Fan zeigte den Schalkern, wie es geht: Im Rahmen der AOK-Family-Fun-Tour in Kooperation mit dem FC Schalke 04 holte sich der elfjährige David Uecker den Sieg im 10-Sekunden-Lauf und darf sich nun auf eine Stadiontour durch die Veltins-Arena freuen.

Im Rahmen der AOK-Family-Fun-Tour in Kooperation mit dem FC Schalke 04 schaffte es der junge Lüdenscheider BVB-Fan, einen Parcours in genau 10,00 Sekunden zu absolvieren. Während dies in anderen Städten äußerst selten bis gar nicht gelang, schaffte am Dienstag ausgerechnet ein junger BVB-Fan, den blau-weißen Parcours in der geforderten Zeit zu absolvieren. Nun darf er in die Veltins-Arena nach Schalke.