Das Riverboat sticht in See

Lüdenscheid - Das Teddy-Conetti-Trio, die Zwillinge-Jazzuniversität und die Musiker des Ali-Claudi-Trios sind die Protagonisten der Riverboatshuffle des Jazzclubs Lüdenscheid. In See sticht das Riverboat am Samstag, 26. August, um 18.30 Uhr an der Hauptanlegestelle Sondern.

Mit Teddy Conetti am Gesang und an der Gitarre, Frank Konrad am Bass und Peter Brüning am Schlagzeug geht ein Trio mit an Bord, das bekannt ist für einen authentischen und geradlinigen Rock ‘n’ Roll, stilistisch in erster Linie geprägt durch klassischen Rockabilly.

Seit mehr als 30 Jahren ist Teddy Conetti nun schon unterwegs. Dabei wird er von Barney Wewer und Micky Romero unterstützt, die ebenfalls seit Jahrzehnten im Namen des Rock’n’Roll auf der Bühne stehen.

Die Wiege der „Zwillinge“ steht in Lüdenscheid, wo sie vor allem aus den sechziger und frühen siebziger Jahren durch ihre Schülerband „Hi you There“ bekannt sind. Das Studium brachte die beiden Brüder nach Münster. Dort spielten sie in diversen Jazzbands. Mitte der 80er-Jahre wandelte sich der Stil vom reinen Dixieland zum tanzbaren, unterhaltsamen Swing, und die beiden Brüder scharten Swingmusiker um sich. An die Stelle des Banjos trat das Klavier, die Tuba wird nun noch seltener eingesetzt, statt Klarinette gibt es eine Posaune.

Die Band tritt seit nunmehr etwa 15 Jahren in fester Besetzung auf. Bei der Riverboatshuffle darf man sich auf einen unterhaltsamen Abend in Gerd und Richis alter Heimat freuen, heißt es seitens des Jazzclubs.

Eine professionelle, hochbeliebte Formation ist das Ali-Claudi-Trio. Ali Claudi (Gitarre und Gesang) gilt als eine deutsche Gitarren-Legende und ist seit 45 Jahren ein Begriff in der Jazz-Szene. Hans-Günther Adam ist ein Pianist mit einer faszinierenden Technik, Christian Schröder sitzt an den Drums.

Karten für die Riverboatshuffle gibt es ab sofort. Die Tickets sind zu haben in den Geschäftsstellen des Märkischen Zeitungsverlages sowie im Musikhaus Auth und bei der Personenschifffahrt Biggesee.

Der Preis für Nichtmitglieder: 27,50 Euro, für Mitglieder 17,60 Euro (inklusive Gebühren). Einmal mehr wird ein Bustransfer vom Kulturhaus nach Olpe-Sondern angeboten, der für Hin- und Rückfahrt noch einmal mit 13,20 Euro zu Buche schlägt (Karten nur im Vorverkauf).