Shots statt Drinks: Weniger Alkohol? Nicht in Lüdenscheid

Von: Carolina Ludwig

Das Alkoholregal ist gut gefüllt – Alternativen wie alkoholfreier Gin werden aber vor allem im Frieda‘s nachgefragt. © Carolina Ludwig

Alkohol ist out. Das geht zumindest aus einer europaweiten Umfrage des britischen Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. Befragt wurden mehr als 250 000 Menschen in 26 Ländern.

Lüdenscheid – Das Ergebnis: Vor allem die 18- bis 24-Jährigen – in der Umfrage als Generation Z beziehungsweise Gen Z, also den Nachfolgern der sogenannten Millennials, zusammengefasst – trinken zu einem großen Teil gar keinen Alkohol. In Lüdenscheid sieht das Bild etwas anders aus, wie die Gastronomen berichten.

„Wir verkaufen Cocktails ohne Ende. Wenn es weniger wäre, müsste man irgendwann zu machen“, sagt Frank Hulla von Graf‘s Galerie. Man habe zwar alkoholfreie Alternativen, die gingen aber vergleichsweise selten über die Theke. Probleme habe man mit den Gästen in den vergangenen sieben Jahren trotzdem noch nie gehabt. „Das ist ein super angenehmes Publikum, selbst wenn sie mal viel trinken“, freut sich Hulla. Von 20- bis 70-Jährigen sei alles dabei und die Cocktailbar-Atmosphäre trage ihren Teil zu einem entspannten Miteinander bei.

Auch im Lönneberga sind laut Abdulah El Youbari alle Altersgruppen vertreten, Unterschiede zwischen den Generationen machen sich vor allem in Sachen Geld bemerkbar. „Dass es generell weniger ist, kann ich nicht sagen. Gerade bei der jüngeren Generation ist es eher umgekehrt. Die ganz jungen, 19-, 20-, 21-Jährigen trinken dann einfach Shots. Das ist eine neue Mode geworden“, erzählt Abdulah El Youbari. „Gerade in der Gastronomie sind die Preise gestiegen, überall anders ja auch. Bei uns ist es noch sehr gemischt, wir wollen ja auch ein junges Publikum ansprechen. Aber der ein oder andere trinkt dann lieber vier Shots statt vier Drinks, das merkt man“, sagt Abdulah El Youbari. Ältere Kunden würden dagegen eher einen Abend lang zu mehreren Drinks wie Cuba Libre tendieren und dann auch mal 50 Euro in der Kult-Kneipe lassen.

Wenn es ein Drink sein soll, dann wünschen sich viele Gäste von Abdulah El Youbari im Lönneberga etwas für‘s Auge – oder das Instagram-Foto. Häufig würden junge Menschen, um Geld zu sparen, allerdings einen Softdrink und eine Runde Shots bestellen. © Carolina Ludwig

Wird ein Cocktail bestellt, komme es vor allem darauf an, dass dieser schön hergerichtet ist – für das Instagram-Foto, wie der Gastronom beobachten konnte. „Man zahlt schon zwischen acht und zehn Euro, dann muss der auch ein bisschen was hermachen“, findet er und richtet einen Drink mit Eiswürfeln, Minze, verschiedenen Beeren und einer Limettenspalte an.

Beeren gehen auch im Frieda‘s in der Altstadt gerne über die Theke, zum Beispiel im Lillet-Wildberry, wie Benjamin Pritschow vom Verein Frieda erzählt. Wenn Alkohol getrunken werde, seien vor allem fruchtige Getränke im Trend, verhältnismäßig „harte“ Drinks wie Vodka-Energy seien nicht mehr beliebt. Insgesamt würden allerdings alkoholfreie Alternativen im Trend liegen – berichtet das Frieda‘s als einziges in Lüdenscheid. Explizit einer Generation zuschreiben möchte Benjamin Pritschow diesen Trend jedoch nicht. In der vereinseigenen Bar habe man beispielsweise den „Siegfried Wonderleaf“, „einen alkoholfreien Gin als Alternative, der gerne als alkoholfreier Gin-Tonic bestellt wird“, erzählt Pritschow. Auch den Aperol Spritz oder das Trendgetränk Aperol Sour biete man ebenfalls alkoholfrei an.