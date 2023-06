Shopping am Strand: Erster Mädelsflohmarkt bei Mamanuca

Von: Carolina Ludwig

Teilen

Julia Guter, Jasmin Schweda-Benkowitz alias „Curly“ und Jessica Browarski freuen sich schon auf den ersten Mädelsflohmarkt am Stadtstrand und hoffen auf gutes Wetter. © Cornelius Popovici

Shoppen in feinem Sand, alte Teile loswerden und dafür neue Lieblingsstücke entdecken, das alles mit einem Cocktail in der Hand und entspannter Musik im Hintergrund. Am Stadtstrand Mamanuca soll das am Sonntag, 18. Juni, möglich sein. Erstmals findet dort ein Mädels-Flohmarkt statt.

Lüdenscheid – Organisiert wird die Premiere von Julia Guter und Jessica Browarski vom Mamanuca-Team. „Wir sind beide leidenschaftliche Trödlerinnen und nehmen jeden Markt in der Umgebung mit“, erzählt Julia Guter. Bei Gaetano Stillavato und Ioannis Tsilikas von „Der Großstadtjunge“ stießen die beiden mit ihrer Idee sofort auf offene Ohren. „Die haben sofort gesagt, sie unterstützen uns bei allem, weil wir ja nicht aus der Branche kommen“, erzählt Guter.

Am Ende ist ein Konzept herausgekommen, das mehr bietet als nur Shoppen. „Wir wollten ein Erlebnis bieten“, erklärt Guter. Am 18. Juni besteht am Mamanuca Stadtstrand dann nicht nur die Möglichkeit, alte Schätze zu verkaufen und neue zu finden. Für entspannte Hip-Hop- und Soul-Musik soll außerdem der Lüdenscheider DJ Shorty sorgen. „Wir haben auch Antipasti von Papageno und es gibt ein Special Getränk“, erzählt die Organisatorin. Auch eine Fotografin ist eingeladen, um die Frauen (und Männer) vor einer Blumenwand zu fotografieren. Eins betont Julia Guter: „Männer sind natürlich nicht ausgeschlossen.“ Denn auch wenn die Produktpalette von Kleidung über Make-Up und Dekorationen eher feminin gehalten ist, sei jeder willkommen – auch als Begleitung. „Wir werden auch Sitzmöglichkeiten bieten und die Männer können dann auch ein kühles Bier am Strand genießen, während die Frauen shoppen“, sagt Guter.

Ein Highlight bietet außerdem Jasmin Schweda-Benkowitz alias „Curly“ an: einen Flowerbox-Workshop. Gemeinsam mit der Expertin können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre eigene Blumenbox zur Dekoration gestalten und am Ende mit nach Hause nehmen. Tickets für den Workshop sollten vorher online gekauft werden, aber für spontan Entschlossene werde Curly auf jeden Fall einen Puffer an Material dabei haben, verspricht Julia Guter.

Wer etwas verkaufen möchte, kann sich seinen Tisch auch im Voraus online reservieren. Die Plätze kosten zwischen 12 und 39 Euro, Julia Guter betont dennoch, dass das Geld in die Deckung der Kosten fließt. „Wir werden nichts daran verdienen. Es geht darum, allen einen schönen Tag zu bereiten, es zählt der Spaß“, sagt sie.

Tickets und Infos gibt es im Internet unter der-grostadtjunge.ticket.io.

Der Aufbau beginnt für die Verkäufer um 8 Uhr, geöffnet ist der Mädelsflohmarkt von 11 bis 17 Uhr. Die Flowerbox-Workshops finden um 12 und um 14.30 Uhr statt, auch hierfür ist ein Ticket nötig, was zur Not aber auch noch vor Ort gekauft werden kann. Bei Fragen ist die Mamanuca-Hotline unter 01 74 / 5 77 17 38 (auch über Whatsapp) erreichbar.