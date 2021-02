Shoppen im Corona-Lockdown: So können Sie den lokalen Einzelhandel unterstützen

Unternehmer kämpfen ums Überleben

+ © Cedric Nougrigat Auch Einzelhändlerin Gaby Hübner, die mit ihrem Geschäft „Das Bastelzubehör“ zur Bräuckenstraße 75 umgezogen ist, bietet ihren Kunden die Möglichkeit, die benötigten Waren zu bestellen und dann vor Ort abzuholen. © Cedric Nougrigat

Der lokale Einzelhandel braucht Unterstützung. Wir erklären, wie sie ihrem Lieblingsladen finanziell unter die Arme greifen können.

Lüdenscheid – Der Einzelhandel ist derzeit nahezu heruntergefahren. Dennoch bieten einige Läden die Möglichkeit, bei ihnen einzukaufen – wenn auch nicht wie gewohnt. Die Übergangslösung während des Lockdowns: „Click and Collect“ (übersetzt: klicken und abholen) oder aber „Call and Collect“ (übersetzt: anrufen und abholen).

Doch warum sollten Kunden ausgerechnet jetzt, in dieser für viele auch finanziell belastenden Situation, im Einzelhandel kaufen? „Es geht darum, den lokalen Einzelhandel zu unterstützen“, sagt Daniel Dalsasso, Manager des Stern-Centers und führt aus: „Es geht dabei weniger um die großen Unternehmen. Vielmehr müssen die Einzelunternehmen unterstützt werden, die nicht so viel über den Online-Markt anbieten können.“ Da seien die beiden neuen Varianten eine Hilfe für die kleineren und lokalen Geschäfte.

Zwei Shopping-Möglichkeiten

Wer den Einzelhandel also unterstützen möchte, der kann auf zwei unterschiedlichen, aber doch ähnlichen Wegen, zu seiner gewünschten Ware kommen. Zum einen ist das über einen Online-Shop möglich, den viele Unternehmen eingerichtet haben. Auf der jeweiligen Homepage sucht man sich die gewünschte Ware aus.

Im Falle von „Click and Collect“ kauft man die Ware über den Online-Shop und fährt anschließend zu dem Geschäft, bei dem man seine Ware bestellt hat, um diese an Abholstationen entgegenzunehmen. Die Bezahlung erfolgt digital oder bei Abholung.

Zum anderen gibt es das Prinzip „Call and Collect“. Der Ablauf ist dabei fast identisch. Auch hier sucht man sich die Ware auf digitalem Weg aus. Allerdings wird nicht über einen Online-Shop, sondern per Telefon bestellt. Wie auch bei der „Click and Collect“-Variante holt man die Ware anschließend an der Abholstation des Geschäfts ab.