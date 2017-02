Sexueller Kindesmissbrauch: Angeklagter schweigt noch

Lüdenscheid - Zehn Jahre hat er wegen mehrerer Sexualverbrechen an Kindern im Gefängnis gesessen. Danach stand er fünf Jahre unter Führungsaufsicht. Jeder Kontakt zu Minderjährigen war ihm untersagt. Jetzt, sechs Jahre nach Haftentlassung, muss sich der 50-jährige Lüdenscheider abermals wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Er soll sich bis zum Sommer 2016 an der damals fünfjährigen Tochter seines Stiefsohnes vergangen haben. Noch schweigt der Angeklagte zu den Vorwürfen.

Der Verteidiger des 50-Jährigen, Rechtsanwalt Dr. Carsten Friedel Keil aus Menden, scheitert gleich zu Beginn der auf vier Tage angesetzten Hauptverhandlung mit zwei Vorstößen. Er beantragt den Ausschluss der Öffentlichkeit während des gesamten Prozesses – schon vor Verlesung der Anklageschrift. Außerdem will er gleich nach der Eröffnung eine Unterbrechung, weil ihm das schriftliche psychiatrische Gutachten über seinen Mandanten nicht zugeleitet worden sei.

Doch die 1. große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Jörg Weber-Schmitz hält an ihrem Fahrplan fest. Ein Ausschluss der Öffentlichkeit kommt demnach allenfalls in Frage, wenn schutzwürdige Belange des Angeklagten erörtert werden oder das kleine Opfer des mutmaßlichen Kinderschänders in den Zeugenstand muss. Das kann nötig werden, wenn der Angeklagte an seinem Schweigen festhält und Indizien über Zeugenaussagen zusammengetragen werden müssen.

Ansonsten gilt laut Richter: „Der Grundsatz der Öffentlichkeit hat einen hohen Stellenwert.“ Staatsanwältin Claudia Kersebaum und der Anwalt des kleinen Mädchens, Rechtsanwalt Dominik Petereit, widersprechen dem Antrag ebenfalls.

Und dann veranlasst der Richter, dass der Verteidiger eine Kopie des Gutachtens ausgehändigt bekommt. Eine Unterbrechung findet nicht statt. Die Staatsanwältin trägt also die Anklage vor.

Demnach hat der 50-Jährige – er verweigert Angaben zur Person – sich 2015 vor dem Kind entblößt und sich unter seinen Augen befriedigt. Bei einer weiteren Gelegenheit, heißt es in der Anklage weiter, habe er das Kind entkleidet, im Schneidersitz auf seiner Couch positioniert und mit seinem Smartphone Fotos von ihm gemacht.

Das Mädchen vertraut sich darauf seiner Mutter an. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten finden Fahnder kinderpornographisches Datenmaterial. Die Ehefrau des 50-Jährigen macht im Zeugenstand von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Der Prozess wird am 24. Februar um 9 Uhr fortgesetzt.