Serie „Verborgene Orte“: Pathologen urteilen über Gut und Böse

Die 73-jährige Patientin hat ihre Menopause seit Jahrzehnten hinter sich, trotzdem blutet sie aus der Scheide. Prof. Dr. Johannes Friemann kennt die Frau nicht, wohl aber ihre Krankengeschichte und ihre aktuellen Beschwerden. Er schiebt einen gläsernen Objektträger unters Lichtmikroskop, auf dem sich das Gewebe ihres Gebärmutter-Muttermunds befindet. Friemann drückt sein Gesicht an das Mikroskop. Er sieht das, was auch auf dem Bildschirm neben ihm erscheint: eine künstlich vergrößerte Landschaft aus Fäden und Löchern, mal pink, mal dunkelviolett. Der Pathologe urteilt: „Das hier ist ein unauffälliges Plattenepithel vom Muttermund und ein harmloser Schleimhautpolyp, der die Blutung erklären kann.“

Bis zu 20 000 Biopsien und Operationspräparate untersuchen Friemann, drei Fachärztinnen und eine Assistenzärztin Jahr für Jahr. „Wir sind Diagnostiker im Auftrag der behandelnden Ärzte“, sagt der Direktor des Instituts für Pathologie am Klinikum Lüdenscheid, „von unseren Befunden hängt oft ganz entscheidend die Behandlung ab.“ Untersuchungsobjekte sind Gewebeproben, mal während einer Operation dem Brustraum entnommen, mal während einer Magenspiegelung, mal während einer gynäkologischen Untersuchung.

+ Prof. Dr. Johannes Friemann ist Direktor des Instituts für Pathologie am Klinikum Lüdenscheid. © Nougrigat

Der Patient, dessen Teil des Dickdarms auf dem Tisch vor Dr. Anna Szenci liegt, hat einen Tumor. Dafür muss Szenci nicht das Mikroskop bemühen, zu Anfang gibt die sogenannte makroskopische Untersuchung Aufschluss über diesen niederschmetternden Befund. Wie eine Kohlroulade liegt das Organ vor ihr, das sie mit dem Skalpell präpariert. Sie klappt einen Lappen hoch und dort ist er: der pflaumengroße Tumor. Ob der gut- oder bösartig ist, muss die mikroskopische Untersuchung klären. Dazu füllt die Assistenzärztin Szenci ein Stück jener Gewebeveränderung in ein Sieb aus Plastik, das in vierprozentiges Formalin gelegt wird. Diese Lösung macht das Gewebe haltbar und sie bietet Schutz vor Bakterien. Nach der Entwässerung in einem entsprechenden Automaten wird die Probe in Wachs eingebettet. Ist das Wachs fest, spannen die medizinisch-technischen Assistenten den Block in eine Maschine mit scharfen Messern. Die Maschine hobelt das Wachsklötzchen, in dem sich Stücke vom Dickdarm befinden. Die Reste fallen als Späne herunter. Ab und an steht die Mitarbeiterin auf, nimmt einen kleinen Pinsel und wischt all das weg, was einmal zu einem menschlichen Organ gehörte oder Wachs ist. Die Maschine macht aus dem Gewebe hauchfeine Scheibchen; mit zwei Millionstel Meter so dünn, dass Licht durch sie fällt. Mittels eines Apparats, der das Scheibchen auf minus 20 Grad Celsius herunterkühlt, wird das Wachs geschmolzen, sodass das zunächst farblose Gewebe auf dem gläsernen Objektträger übrig bleibt. Die werden mit Speziallösungen gefärbt, bevor sie vom Pathologen unter dem Mikroskop angeschaut werden. Friemann und seine Kollegen legen Steckbriefe ihrer Patienten an und teilen ihren Kollegen die Befunde mit – in der Regel ohne den Patienten gesehen zu haben.