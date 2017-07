Serie „Verborgene Orte“: Hinter Holztür besteht Lebensgefahr

Zwei Türen versperren den Weg in die Mittelspannungsstation in der Stadtmauer. Die hölzerne Tür ist Zierde, sie soll ins Erscheinungsbild der historisch anmutenden Stadtmauer passen. Die zweite Tür ist aus Stahl und feuerfest.

Lüdenscheid - „Romantisch“ ist das Wort, das am ehesten auf das Aussehen der Stadtmauer in der Corneliusstraße zutrifft. Zwischen Efeublättern, kaum einsehbar, verbirgt sich eine hölzerne Tür, die Geheimnisvolles zu verbergen scheint. Wer die Tür öffnet, begibt sich in akute Lebensgefahr.

Sobald Strom durch den menschlichen Körper fließt, verkrampfen sich die Muskeln. Der Grund: Der von Außen kommende Strom ist meist viel größer als der körpereigene in den Nervenbahnen. Die Person ist dann unfähig, die Berührungsstelle wieder loszulassen. Läuft Wechselstrom über das menschliche Herz, versucht es, den schnelleren und stärkeren Impulsen von Außen zu folgen. Es arbeitet deshalb sehr viel schneller. Dabei kommt es zu Herzrhythmusstörungen. Auch Herzkammerflimmern ist möglich. Die Folge: Das Herz bleibt stehen, der Kreislauf kommt zum Erliegen. Aufgrund des Sauerstoffmangels nimmt das Gehirn schon nach kurzer Zeit Schaden an. Der weitere Verlauf führt möglicherweise zum Tod.

Tödlich ist Strom ebenso wie nützlich. Damit der in die Lüdenscheider Haushalte gelangt, betreibt der regionale Energieverbund Enervie allein in Lüdenscheid rund 650 Stationen mit Transformatoren. Eine Mittelspannungsstation befindet sich in der Auswölbung der Anfang der 1980er Jahre errichteten Stadtmauer in der Corneliusstraße. „Die Holztür ist nur Show“, sagt Volker Refflinghaus. Der Elektromeister der Enervie-Abteilung für Stromversorgung öffnet diese, hinter der sich eine dunkelgraue und feuerfeste Tür aus Stahl verbirgt. Auf der steht: „Hochspannung. Vorsicht! Lebensgefahr.“ Mittels Generalschlüssel dreht er das Schloss zweimal um, dann fuchtelt Refflinghaus mit seinen Armen über den Kopf. „Weberknechte sind die Standardbewohner dieser Stationen“, sagt der Elektromeister. Tatsächlich: Eine Spinne hat es sich an der Decke des zehn Quadratmeter kleinen Räumchens gemütlich gemacht. Die Bedingungen für sie und anderes Getier könnten schlechter sein.

Richtig laut ist es zwar in der Auswölbung der Stadtmauer, aber auch warm und trocken. Das monotone Summen kommt vom Transformator, der fast mittig im Raum steht. Dieser Transformator wandelt die Spannung des nach hierhin gelieferten Stroms von 10.000 auf 400 Volt um. Der Transformator wird von einer sehr schmalen Plastikleiste abgeschirmt. Wer dahinter greift und den Transformator anfasst, bekommt einen Stromschlag.

Ordentlich in Reih und Glied an der gegenüberliegenden Wand befestigt sind die Elemente der Niederspannungsverteilung, von wo aus einzelne Versorgungskabel in den Straßen mit Strom gespeist werden. So gelangt er über Abzweigungen in den Gehwegen in die Haushalte.

„Wenn Sie das anfassen, können wir Sie zusammenfegen“, sagt Refflinghaus in der Situation, in der sich die Elektronik-Laien der Lüdenscheider Nachrichten zu nah an die Niederspannungsverteilung bewegen. Die isolierten Kabel dürfen zwar berührt werden, die nicht isolierten Stellen aber nicht – es sei denn, man möchte einen lebensgefährlichen Herzstillstand und den Tod riskieren. Die Enervie-Elektroniker ziehen isolierte Sicherungshandgriffe über ihre Hände und Arme, um die nicht isolierten Teile berühren zu können. Das wird dann nötig, wenn die Anlagen gewartet oder repariert werden müssen.

Machen die Anlagen zwischenzeitlich keine Mucken, wird jede der 650 einmal im Jahr untersucht. Denn: „Wenn die Stationen ordentlich gewartet werden, halten die 50 bis 60 Jahre“, erklärt Refflinghaus. Nach einem halben Jahrhundert wird die veraltete Technik erneuert. Die Trafo-Station an der Corneliusstraße versorgt die Haushalte der Marienstraße sowie Teile der Wilhelmstraße, Schemperstraße und Freiherr-vom-Stein-Straße. Dort beziehen die Menschen den Strom aus den Steckdosen – eine relativ ungefährliche Angelegenheit, es sei denn, sie führen darin einen leitenden Gegenstand ein. Dann ist die Lebensgefahr wieder präsent.

