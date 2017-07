Serie „Verborgene Orte“: 20 Lüftungsanlagen sorgen für Frischluft im Stern-Center

Lüdenscheid - Den Besuchern des Stern-Centers dürfte Andreas Stöhr kaum auffallen, huscht er zumeist zwischen seinem Büro und den Heizungs- und Lüftungsanlagen hin und her. Die größte Sorge des technischen Leiters gilt nicht dem Ausfall der Technik – sondern einem ganz anderen Themenkomplex.

Auf 30.000 Quadratmetern verkaufen Douglas, Hunke-möller und 101 weitere Ketten mit 900 Mitarbeitern im Stern-Center alles, was das Käuferherz begehrt. Drei Ladenlokale stehen leer. 7000 Lampen leuchten im Einkaufszentrum, davon 45 Notleuchten. Es umfasst drei öffentlich zugängliche Etagen, in denen es kein einziges Fenster gibt. „Fällt eine der Lüftungsanlagen aus, wird es hier innerhalb von zehn Minuten stickig“, sagt Andreas Stöhr, der seit Anfang April als technischer Leiter des Stern-Centers arbeitet. 20 Lüftungsanlagen laufen rund um die Uhr im Center, damit die alte Luft immer wieder durch frische ausgetauscht wird. Eine der größeren Lüftungsanlagen ist nur schwer zu finden: Über etliche Treppen und durch viele Türen geht es in ein Zwischengeschoss. Abgeriegelt ist die Lüftungsanlage mit einer schweren Tür, eine Klinke von Außen gibt es nicht. Zugang mit dem passenden Schlüssel haben nur Stöhr und seine fünf Mitarbeiter vom Haustechnikerteam.

Der Raum ist groß und dunkel, an der einen Wand ist der mannshohe Lüftungsschacht befestigt. Durch diesen wird die von Außen angesaugte Luft ins Center gepumpt. Damit die die richtige Temperatur von ungefähr 21 Grad Celsius hat, gibt es zwei Kühltürme mit kaltem Wasser auf dem Dach und zwei Heizungsanlagen.

Klicken Sie sich durch den Heizungsraum:

Fremde haben zu diesem hochsensiblen Bereich keinen Zutritt. Zu groß ist die Gefahr, dass eine der Anlagen ausfällt oder die frisch aufbereitete Luft verschmutzt wird. Das aber ist nicht Stöhrs größte Sorge. Als technischer Leiter ist er auch für die Sanitäranlagen, Brandschutz, Arbeitssicherheit und Reinigung zuständig – sowie für die Sicherheit aller im Gebäude befindlichen Menschen. Der größte anzunehmende Unglücksfall? „Eine Bombendrohung oder ein Amoklauf“, sagt Stöhr, der bis vor Kurzem als technischer Leiter des Metro-Großhandels in Siegen gearbeitet hat. „Dort haben wir mal einen herrenlosen Koffer auf dem Parkplatz gefunden“, erinnert er sich, „aber das war glücklicherweise nur ein Fehlalarm. Die Polizei kam dann und fand heraus, dass von dem keine Gefahr ausging.“ Falls es mal zu einer ähnlichen und möglicherweise bedrohlichen Situation in Lüdenscheid kommen sollte, wäre Stöhr für Räumung und Evakuierung des Stern-Centers zuständig.

Serie „Verborgene Orte“: 20 Lüftungsanlagen arbeiten im Stern-Center Zur Fotostrecke

Zwar seien er und sein Team darauf ständig vorbereitet, im Alltag sei die mögliche Bedrohung aber nicht allgegenwärtig. Stattdessen haben sie immer ein Auge auf die Qualität der Luft. „Jede der 20 Lüftungsanlagen wird täglich kontrolliert“, sagt er. Stöhr hat in seinem Büro zwei Bildschirme, auf denen ausschließlich die Funktionsweise der Gebäudeleittechnik dargestellt wird. Aber: „Ob es aus einer Rohrleitung tropft, wird da nicht angezeigt“, sagt der gelernte Elektroinstallateurmeister. Seine Kollegen müssen auch deshalb täglich zu den Anlagen, weil die Angst vor Legionellen groß ist. „Dann nehmen wir Wasserproben, die wir auch drei Monate lang aufbewahren“. Denn das Wasser dient nicht nur den Heizungen, sondern auch der Versorgung aller sanitären Anlagen im Center. Damit sich die krankmachenden Bakterien nicht in den Leitungen ansiedeln, führen Stöhr und sein Team eine sogenannte thermische Desinfektion durch. Dabei wird die Wasser-Installation inklusive aller Zapfstellen minutenlang mit 70 Grad Celsius heißem Wasser gespült.

Klicken Sie sich durch die Lüftungsanlagen:

Von den Maßnahmen bekommen die Besucher des Stern-Centers nichts mit. Damit die shoppen können – mit frischer Luft, sauberem Wasser und in Sicherheit.

Klicken Sie hier, um die interaktive Karte im Vollbildmodus zu sehen.