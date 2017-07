Serie „Verborgene Orte“: Bunker ist Relikt des Kalten Krieges

Lüdenscheid - Der Kalte Krieg ist seit 27 Jahren vorbei. Spuren gibt es noch immer in Lüdenscheid – und zwar an einem Ort, an dem man es gar nicht vermutet: Unter dem Kreishaus befindet sich ein komplett erhaltener Atomschutz-Bunker. Nur ganz wenige Menschen haben heute noch Zutritt.

Der atomare Notstand kündigt sich an, es ist mit dem Schlimmsten zu rechnen. In Lüdenscheid wird Diesel angekarrt, Essensvorräte werden angeschafft. Schließlich ist es soweit, die 50 Zentimeter dicke Stahltür verschließt das Untergeschoss des Kreishauses. 35 Tage haben 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr und anderen Trupps Schutz vor dem atomaren Krieg. Ihre Aufgabe: Herr der Lage bleiben, die Menschen, die draußen in Gefahr sind, irgendwie schützen. Nach 38 Tagen sind die Diesel- und Lebensmittelvorräte aufgebraucht. Wie geht es dann weiter? Unklar!

Eingetreten ist dieses dramatische Szenario im Kalten Krieg bei allen Befürchtungen nie – doch hatte man sich eben auch im Märkischen Kreis dafür gerüstet. Hinter einer unscheinbaren Stahltür im Kreishaus verbirgt sich der Bunker, dessen Grundsteinlegung im Jahr 1981 erfolgte und von dem die meisten gar nichts wissen dürften.

Besonders groß ist die „Angst vor dem Ostblock“ heute nicht mehr. Trotzdem wird das „Katastrophenschutz- Lage- und Ausbildungszentrum“, wie der Bunker heute heißt, rege genutzt. Denn: Er bietet nach den Sicherheitsstandards der 1980er Jahre nicht nur Schutz vor Atombomben, sondern als moderne Führungseinrichtung jederzeit Stabsräume zur Bewältigung von aktuellen Katastrophen wie Stürmen, Überflutungen, Industrieunfällen, Epidemien oder Tierseuchen. Die Eingangskontrolle trifft alle. „Jeder, der zum Beispiel bei einer Pandemie in den Bunker muss, wird gründlich dekontaminiert“, beschreibt Thomas Klein die zwingende Desinfektion, „hier rein soll ja niemand eine Krankheit schleppen.“ Der Fachdienstleiter für Ordnungsrecht und Bevölkerungsschutz beim Märkischen Kreis kennt den Bunker wie seine Westentasche. Oft ist er dort unten und nimmt an Übungen teil.

Um die Einsatzkräfte auf Katastrophen vorzubereiten, finden diese Übungen regelmäßig statt. Reale Einsätze der jüngeren Geschichte waren der Orkan Kyrill und die Flüchtlingskrise. Damals, im Jahr 2015, musste der Kreis aus dem Nichts 300 geflüchteten Menschen binnen 72 Stunden Obhut bieten. „Da haben sich hier alle koordinierenden Kräfte getroffen, um alles vorzubereiten“, erinnert sich Klein. Vor ihren Computern, Telefonen und Lageplänen saßen die Mitarbeiter im Raum des Krisenstabs. Dieses Zimmer sollte im Kalten Krieg der Kommunikation und Koordination dienen, um Großlagen unter Kontrolle zu behalten – und tut es auch heute noch.

Neue und moderne Flachbildschirme hängen an den Wänden, etliche Karten des Kreises und der Region zieren den kahlen Beton. Die hölzernen Schreibtische sind nicht schön, aber nützlich. Wer sich dort unten längere Zeit aufhält, der dürfte schnell einen Lagerkoller kriegen. Ein Lied davon singen können die Mitarbeiter der Kreisleitstelle. Im Jahr 2014 wurde die renoviert; die Frauen und Männer, die die Anrufe über die 112 annehmen, mussten für Wochen in den Bunker ausweichen. „Die hatten sich hier über eine Webcam das Wetter draußen auf einen Bildschirm geholt“, sagt Klein. Denn: In den unterirdischen und fensterlosen Bunker fällt kein Tageslicht.

Kein Zweifel: Dieser Ort ist so ungemütlich wie zweckdienlich. „Der Bunker muss autark wie ein Schiff sein“, sagt Klein. Heißt: Im Ausnahmezustand kann dieses Gebäude von der Außenwelt abgekoppelt werden. Fällt der Strom in ganz Lüdenscheid aus, springen im Bunker der 380 PS starke Dieselmotor und die daran hängenden Generatoren an. Bis zu 25 000 Liter Heizöl warten im Tank darauf, verheizt zu werden: für Strom, den Wasserkreislauf, die Belüftungstechnik. Sollte die Luft von Außen verseucht sein, gelangt keine frische mehr in den Bunker. Stattdessen wird die im Bunker vorhandene Luft mittels Kohlefilter gereinigt und immer wieder verwendet. Nach spätestens 38 Tagen ist der Diesel aufgebraucht, der Bunker ist nicht mehr autark.

Erinnerungen an die Vergangenheit werden nicht nur bei diesen Vorkehrungen wach. Auch die Utensilien in den Lagerräumen haben den gewissen Retro-Charme. Dort lagern Jodtabletten, die vor radioaktiver Strahlung schützen sollen, Zuteilungskarten für diejenigen, die ihre Autos noch betanken dürfen, Lebensmittelkarten für Zeiten rationierten Essens.

Risiko gleich null? Nein! Zwar scheint ein Atomanschlag in weite Ferne gerückt zu sein, aber Gefahren anderer Natur lauern immer. Daher wird die schützende Funktion des Bunkers weiterhin gebraucht werden. Denn einhundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.

