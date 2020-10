Serie von Taschendiebstählen im MK reißt nicht ab

Lüdenscheid - Taschendiebe haben derzeit offenbar Hochkonjunktur. Am Donnerstag schlugen die Täter laut Polizeibericht in der Fußgängerzone zweimal zu.

Während des Einkaufs hatte eine 81-jährige Frau ihre Handtasche mitsamt Geldbörse auf ihren Rollator gelegt. Als sie in einem Laden an der Wilhelmstraße bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie nicht mehr da ist.

In dem Geschäft war ihr zuvor ein Paar aufgefallen, das sich verdächtig benahm. Die unbekannte Frau beugte sich über den Rollator, um vermeintlich etwas aus dem Regal zu nehmen. Dann verschwand das Paar.

Gegen 14.15 Uhr wurde einer 29-jährigen Frau ein paar Läden weiter an der Wilhelmstraße ebenfalls Geld gestohlen. Das Geld steckte in einer halb geöffneten Handtasche.

Die Polizei mahnt: „Stecken Sie Wertsachen wie Geldbörsen möglichst dicht an den Körper – am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Trickdiebe wissen, wie sie ihre Opfer ablenken können und greifen blitzschnell zu.“

Zeugenhinweise werden unter Tel. 0 23 51 / 90 99 0 entgegengenommen.