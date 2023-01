Brandserie in Lüdenscheid setzt sich fort: Vier Container stehen am Wochenende in Flammen

Von: Leon Malte Cilsik

Vier Einsätze hatten Polizei und Feuerwehr am Wochenende wegen Containerbränden. Die Bilder zeigen den Brand an der Hohe Steinert am Sonntagabend. © Cornelius Popovici

Am Wochenende brannten insgesamt vier Altpapiercontainer im Stadtgebiet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Lüdenscheid - Wie die Polizei am Montagmorgen in einer Pressemitteilung bekanntgab, brannten am Wochenende insgesamt vier Altpapiercontainer im Stadtgebiet. Demnach zündeten am Freitag, 21.25 Uhr, Unbekannte einen Container am Danziger Weg an. Das Feuer griff auf einen weiteren Container über. Am Samstagabend, 18.30 Uhr, wurde der Danziger Weg erneut zum Tatort.

Um 21 Uhr mussten die Einsatzkräfte dann zum Ramsberg ausrücken. Dort war die Feuerwehr schneller und konnte den Brand bekämpfen, bevor er richtig ausbrach. Sonntagabend, 19.20 Uhr, traf es schließlich einen Altpapiercontainer an der Hohe Steinert.

Insgesamt entstanden bei den Containerbränden mehrere hundert Euro Schaden. © Cornelius Popovici

Insgesamt entstanden bei den Bränden mehrere hundert Euro Schaden. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter 02 35 1/ 90 99 0 entgegen.