Serie Heimatrezepte: "Westfälische Kartoffelwaffeln"

Lüdenscheid - Waffeln gehen einfach immer. Wohl niemand kann dem Duft dieses „Feingebäcks“ widerstehen. Die Waffel ist vielfältig und lässt sich mit diversen Beilagen genießen. Das ist es auch, was Dr. Ulrike Litty an „ihrem“ Heimatrezept so schätzt.

Dr. Ulrike Litty hat ihre Küche für unsere Redaktion geöffnet und sich beim Backen von „Westfälischen Kartoffelwaffeln“ über die Schultern schauen lassen.

Während Litty die Butter über dem Wasserbad erwärmt, erzählt sie von ihren Kochanfängen: „Meine Mama wollte mich früher nie so richtig in die Küche lassen, deshalb habe ich erst mit der Heirat angefangen, mir die Dinge anzueignen“, erzählt Litty, die gebürtig aus Halle an der Saale stammt, seit vielen Jahren aber in Lüdenscheid lebt. „Mittlerweile koche ich gerne und viel und bin mit Freude Gastgeberin.“

Dabei sei ihr die gemeinsame Mahlzeit wichtig – früher mit den mittlerweile erwachsenen Töchtern, heute mit ihrem Ehemann. „Ich werke zwar am liebsten alleine in der Küche, aber das gemeinsame Essen finde ich wichtig. Man kommt zusammen und erzählt sich vom Tag.“

Mittlerweile hat Ulrike Litty die Eier mit dem Zucker und der Butter verrührt und zerdrückt nun die vorgekochten Kartoffeln. Der Blick durch die Küche offenbart: Litty ist nicht nur leidenschaftliche Köchin („Das Backen liegt mir allerdings gar nicht, ich bin eher herzhaft veranlagt“), sondern auch Sammlerin.

Mehr als 70 Kochbücher stehen in den Regalen, das älteste von 1914. „Ich probiere unheimlich gerne Rezepte aus – auch aus anderen Ländern. Und mittlerweile nutze ich diese oft nur als Grundstock und wandel sie dann ab. Das hat ja auch etwas mit Kreativität zu tun – und das ist schließlich mein Job“, erzählt Litty, die seit mehr als 20 Jahren das Mode-Atelier „maß-los“ betreibt.

Aus den Zutaten ist mittlerweile ein cremiger Teig geworden, den Litty nun vorsichtig in ihr kantonesisches, zuvor mit Speck eingeriebenes Waffeleisen füllt. Während sich der Duft langsam in der Küche ausbreitet, erzählt sie von den Ursprüngen der Kartoffelwaffel, die aus der Armut und dem Zwang heraus entstanden ist, das zu verarbeiten, was gerade auf den Feldern wuchs.

Schon damals sei das Gebäck universell eingesetzt worden: süß zum Frühstück, mit Salat zum Mittag und abends als Beilage zur Suppe. Ulrike Litty serviert die Waffel heute mit Quark und frischen Himbeeren – ein Genuss, der auf jeden Fall nach mehr schmeckt.

Zutaten (für 4 Personen): 125 g Butter 4 Eier 2 EL Zucker 1 Prise Salz 250 ml Milch oder Wasser 2-3 dicke mehlige Kartoffeln (vorgekocht) 1 Stück Speckschwarte zum Einfetten des Waffeleisens Diverses zum Belegen (Zimt und Zucker, Quark, Lachs, Käse...)

Zubereitung: Weiche Butter, Zucker und Eier schaumig rühren; etwas Salz einstreuen und so viel Milch/Wasser einrühren, dass ein cremiger Teig entsteht; die vorgekochten Kartoffeln mit der Gabel fein zerdrücken und unter den Teig geben (eventuell noch etwas Flüssigkeit nachgießen); das Waffeleisen erhitzen und mit der Speckschwarte einfetten; jeweils 1-2 Esslöffel Teig einfüllen, das Eisen schließen und die Waffeln darin goldbraun backen. Anschließend mit Zimt und Zucker bestreuen und noch warm verzehren.

Wer es lieber deftig mag, gibt geriebenen Käse und Schinkenwürfel in den Teig und backt diese mit. Aber auch ein herzhafter Quark sowie eine Scheibe Lachs passen zu den Kartoffelwaffeln. Und: Kleingeschnitten lassen sich die Waffeln auch als kleine Aperitif-Häppchen servieren.