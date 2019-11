Serie von Einbrüchen in Lüdenscheid - hier schlugen die Diebe zu

Lüdenscheid – Nach einer erneuten Reihe von Einbrüchen bittet die Polizei die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

An diesen Stellen in Lüdenscheid schlugen die Einbrecher und Autoknacker zu.

Oberrahmede:Am Donnerstag suchten unbekannte Täter ein Haus am Krummenscheider Weg in der Oberrahmede heim. Nach Polizeiangaben schlugen die Einbrecher in der Zeit zwischen 9.30 und 11.50 Uhr ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes ein und durchsuchten die Räume. Dabei fiel ihnen Schmuck in die Hände.

Friedrichstraße: Ebenfalls am Donnerstag brachen Unbekannte gegen 22.30 Uhr in eine Anwaltskanzlei an der Friedrichstraße ein. Die Täter durchsuchten die Büroräume, entwendeten persönliche Gegenstände und richteten Sachschaden an.

Am Drostenstück:Am Samstag wurde ein Gebäude Am Drostenstück zum Schauplatz eines Einbruchs. Die Bewohner des Einfamilienhauses stellten gegen 19.30 Uhr fest, dass die Täter zwei Fenster aufgebrochen und Bargeld sowie Schmuck erbeutet hatten.

Schumannstraße: Im Laufe der vergangenen Woche hebelten Einbrecher ein Fenster an der Rückseite eines Hauses an der Schumannstraße am Buckesfeld auf. Über Art und Umfang der Beute gibt es laut Polizei noch keine Angaben.

Honseler Straße: Am frühen Sonntagmorgen knackten unbekannte Diebe an der Honseler Straße einen grauen Audi A6 auf und stahlen eine Umhängetasche vom Rücksitz. Die Polizei mahnt erneut zur Vorsicht. „Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen!“

Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Lüdenscheid unter Tel. 02351/9099-0 entgegen.