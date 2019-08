Serie von Straftaten im MK! Auch Dodge RAM aufgebrochen - wegen Kleingeld

Lüdenscheid - Vorsicht Autoaufbrecher! Am Wochenende wurden mehrere Taten in Lüdenscheid angezeigt, unter anderem wurden ein Taxi und ein Dodge RAM aufgebrochen. Für die Autobesitzer ein großes Ärgernis. Die Polizei warnt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde in der Nacht zum Montag wurde an der Parkstraße die Beifahrertürscheibe eines grünen VW Multivan eingeschlagen. Ein Unbekannter nahm eine Geldbörse mit Bargeld, Papieren und Krankenversicherungskarte an sich. Der Wagen parkte zwischen 23 und 8 Uhr an der Straße.

Zwischen 18 und 5.10 Uhr zertrümmerte ein Unbekannter an der Jahnstraße die Scheibe der Fahrertür eines schwarzen BMW-SUVs. Gestohlen wurde dem Anschein nach jedoch nichts. An der Nottebohmstraße wurde am Montagmorgen eine Spiegelkappe schwarzen Astras gestohlen.

+ Taxi (Symbolbild). © picture alliance/dpa Zudem haben Unbekannte am Sonntagabend ein an der Grabenstraße abgestelltes Taxi aufgebrochen und das Taxiportemonnaie gestohlen. Zwischen 21.30 und 23.55 Uhr wurde die Scheibe der Fahrertür aufgehebelt.

Um 21.10 Uhr wurden an Straße Lindenau zwei Personen überrascht, die versuchten, eine Pkw-Scheibe aufzuhebeln. Der Inhaber sah aus dem Fenster zwei Personen, die sich an seinem auf der Grundstückseinfahrt stehenden Pkw zu schaffen machte. Die Unbekannten bemerkten den Mann und flüchteten in Richtung Hasleystraße. Es entstand Sachschaden an der Tür.

Um an Kleingeld zu gelangen, das im Fahrzeuginneren lag, hat ein Unbekannter am Sonntagabend auf dem Parkplatz Oberstadttunnel die Beifahrertürscheibe eines schwarzen Daimler Dodge RAM 1500 eingeschlagen. Der Schaden an dem Fahrzeug liegt um ein Vielfaches höher.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 02351/ 9099-0. Die Polizei warnt, niemals Wertgegenstände im Fahrzeuginneren zu lassen.

Lesen Sie auch aus Lüdenscheid: Rollstuhlfahrer randaliert vor Notaufnahme - Pfleger wissen sich nicht anders zu helfen