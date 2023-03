Vergütungsverhandlungen

Seniorenheim Weststraße: Geschäftsleitung reagiert verschnupft auf Kritik

Von: Thomas Machatzke

Die Geschäftsleitung des Seniorenheims Weststraße reagiert zerknirscht auf die Kritik. © Cedric Nougrigat

Auf Antrag der SPD-Fraktion im Lüdenscheider Stadtrat war zuletzt auch die Erhöhung der Eigenanteil-Beiträge im städtischen Seniorenheim an der Weststraße Thema in der ersten Ratssitzung des Jahres gewesen.

Das Seniorenwohnheim an der Weststraße hatte die Kosten für einen Heimplatz der städtischen Einrichtung beim jeweiligen Eigenanteil der Anwohner zum Januar um bis zu 467 Euro im Monat (nach ursprünglichen Planungen hatten es sogar 700 Euro sein sollen) erhöht.



Kritik hatte es daran gegeben, weil die Einrichtung zum einen eine gemeinnützige ist, zum anderen die Gewinne der vergangenen Jahre immens gewesen waren. Zudem sind im Haushalt für 2023 Mittel aus diesen Überschüssen zur Deckung von Finanzposten abgebildet. Kritiker hatten der Stadt eine Quersubventionierung auf Kosten der älteren Mitbürger vorgeworfen. Im Rat hatte die Stadt umgehend aufgeklärt, das aktuelle Zahlenwerk vorgelegt und die Kritik zurückgewiesen.



Die Geschäftsleitung des Seniorenwohnheims, zu dem auch die Senioreneinrichtung Toscana gehört, hat sich im Nachgang der Ratssitzung auch selbst auf der eigenen Internetseite geäußert und sich dabei verschnupft gezeigt über die Berichterstattung in der Lokalzeitung und den anonymen Beschwerdeführer, der dabei zitiert wurde. Die Geschäftsleitung erklärt die Vorgänge. Tatsächlich hatte es erst die Informationen über die noch drastischeren Erhöhungen gegeben.

„Ein erwähnte Korrektur des Antrages hat es nicht gegeben. Die Reduzierung der Pflegesätze gegenüber dem Antrag resultiert daraus, dass beispielsweise der kalkulierte Anstieg der Energiekosten und auch beantragte zusätzliche Stellen im Pflegedienst nicht genehmigt wurden“, erklärt die Geschäftsleitung, „im Rahmen eines solchen Verfahrens, es ist ja schließlich eine Verhandlung, ist es ganz normal, dass nicht alle Forderungen durchgesetzt werden können.“ Wert legt sie darauf, dass diese Anpassung keine Folge der öffentlichen Berichterstattung gewesen sei, sondern ein ganz normaler Vorgang.



Vergütungsverhandlungen

„Die Presseberichterstattung, die zwar am Rande Gegenstand der Vergütungsverhandlungen war, hat im Ergebnis nur bewirkt, dass zukünftig jährlich eine Pflegesatzanpassung vorgenommen werden muss. Dieser letztlich negative Effekt für die Bewohner und Bewohnerinnen, war sicherlich von dem anonymen Beschwerdeführer nicht beabsichtigt“, stellt die Geschäftsleitung fest, „dass die Aktion den guten Ruf des Hauses schädigt, war dagegen vorhersehbar. Es wäre nicht nur fair, sondern auch klug gewesen, offene Fragen zunächst im Gespräch mit uns zu klären. … Unser Team leistet gute Arbeit zu vergleichsweise günstigen Preisen. Gleichzeitig ist es in der Vergangenheit immer gelungen, auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein und damit Rücklagen für die nachhaltige Erfüllung des gemeinnützigen Zweckes zu bilden. Was ist daran falsch oder sogar unmoralisch?“