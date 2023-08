Seltener Gig der europäischen Pioniere des Crossover-Sounds

Von: Fabian Paffendorf

Clawfinger gelten als europäische Pioniere des Crossoversounds der 90er-Jahre. Für den Auftritt beim Bautz kann die Band auf zahlreiche eigene Hits setzen. © Presseinformation Lüdenscheid

Clawfinger beim Bautz: Die 90er-Jahre-Sensation im Alternative-Bereich löste sich eigentlich 2013 auf, aber kommt dennoch für das Konzert in Lüdenscheid mal wieder zusammen.

Lüdenscheid – Mit der Band Clawfinger bestreiten am Bautz-Samstag wohl die mitunter einflussreichsten und prominentesten europäischen Vertreter der Crossover-Bewegung der 90er-Jahre einen Auftritt auf der Collabo-Stage. Was den Gig beim Bautz ebenso besonders macht, ist überdies der Umstand, dass es Clawfinger als Formation auch eigentlich überhaupt nicht mehr gibt. 2013 offiziell aufgelöst, kommen Zak Tell (Gesang), Jocke Skog (Keyboard und Gitarre), Bård Torstensen (Gitarre), Micke Dahlén (Drums) und André Skaug (Bass) dennoch seitdem immer wieder mal zusammen, um live zu spielen oder vereinzelt auch neue Stücke aufzunehmen.

Stilistisch hat sich die Combo aus Stockholm seit ihren großen kommerziellen Erfolgen in den 1990er-Jahren über die Jahre nicht unbedingt großartig weiterentwickelt, was allerdings nicht weiter schlimm ist. Immerhin hat der Fünfer aus dem Norden eben jenen Sound doch entwickelt, dem man weiterhin treu geblieben ist. Musikalisch gibt’s dann auch die markant sägenden Metal-Gitarrenriffs um die Ohren, Zak Tell rappt mehr, als denn ganz klassisch zu singen – und die Drums liefern den treibenden Beat dazu. Clawfinger sind seit drei Jahrzehnten bekannt für genau das: schnörkelloser Crossover mit gesellschaftskritischen Texten. Und wenn die Musiker zum Bautz-Gig antreten, dann werden wohl auch die überaus textsicheren Fans vergangener Tage vor der Bühne die Songs mitsingen, die eine ganze Generation von Indie-Club-Gängern prägte.

Markanter Sound prägte die 90er-Jahre

In den erfolgreichen ersten Tagen der Band, wurde Clawfinger als europäische Antwort auf die Crossover-Legende „Rage against the Machine“ gehandelt.

Dem Stil der US-Amerikaner nicht allzu fern, etablierte die Band aber rasch ihren eigenen markanten Sound. Diesem verpflichtet sind selbstredend auch die wohl bekanntesten Songs der Formation. „Nigger“, „The Truth“, „Pin me down“ oder „Do what I say“ sind Alternative-Hymnen der 90er-Jahre. Und klingen nach wie vor frisch und innovativ.

Welche Halbwertszeit das eigene kreative Schaffen besitzt, ist wohl auch der Band selbst überaus bewusst. Denn nicht umsonst wird die Setlist beim Bautz-Auftritt prall mit dem Besten aus über 30 Jahren Bandgeschichte gefüllt sein. Beim Best-of im Gepäck können Clawfinger auf Material von sieben Studio-Alben zurückgreifen.

Neben ihren eigenen Songs lieferten Clawfinger in ihrer Bandgeschichte aber auch zahlreiche Remixe der Lieder anderer großer Vertreter des Metal- und Industrial-Genres ab. Zu den Bands deren Songs in den vergangenen Jahren Neuinterpretationen durch Clawfinger erfuhren zählen beispielsweise „Die Krupps“, „Rammstein“ oder „In Extremo“. Für eine Band, die es eigentlich seit zehn Jahren nicht mehr gibt, haben Clawfinger also immer noch viel zu sagen. Und das werden sie beim Bautz offenbar auch in der von ihnen gewohnten Lautstärke eindrucksvoll tun.