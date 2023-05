Stadtentwässerung in Lüdenscheid: Zwei neue Gesichter im Vorstand

Von: Thomas Machatzke

Zwei neue Gesichter erweitern den Vorstand des Stadtentwässerungsbetriebs Lüdenscheid Herscheid (SELH) ab sofort.

Lüdenscheid – Rückschau, Wahlen, Ausblick: Kurz und knackig verlief am Mittwochnachmittag im Stadtwerke-Gebäude an der Lennestraße die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats des Stadtentwässerungsbetriebs Lüdenscheid Herscheid (SELH).

Zwei neue Gesichter begrüßt der SELH im Vorstand, beide nehmen Stellvertreterrollen ein. Der neue Stellvertreter des Technischen Vorstandes Volker Neumann (Geschäftsführer der Stadtwerke Lüdenscheid) ist der 52-jährige Michael Deppe. Seit 23 Jahren arbeitet Deppe in der Abwasserbeseitigung, seit zehn Jahren in Lüdenscheid. Gerade mit Blick aufs Schwammstadtkonzept des SELH, aber auch für den Umgang mit Hochwasserereignissen bezeichnete Deppe die Aufgaben, die vor dem SELH liegen, als spannend. Er freut sich auf seine neue Aufgabe.

Der Kaufmännische Vorstand sieht seit Mittwoch nun offiziell Detlev Winkhaus an der Spitze. Winkhaus rückt damit auf aus der Stellvertreterposition. Bis August 2022 hatte Markus Monßen-Wackerbeck das Amt des Kaufmännischen Vorstands innegehabt, war dann aber als Geschäftsführer zur Hagener Versorgungs- und Verkehrs GmbH gewechselt. Mit Winkhaus übernimmt nun eine bewährte Kraft. Und bewährt ist auch der neue Stellvertreter: Thorsten Hardegen (42) arbeitet bereits seit 1999 im Unternehmen, machte seine Ausbildung bis zum Bilanzbuchhalter – und freut sich auf die neue Aufgabe.

Seit Januar greift in Lüdenscheid und Herscheid eine Änderung, die für den Bürger keinen Unterschied macht, für die Beteiligten aber sehrwohl: Die Gewässerunterhaltung und der Gewässerausbau liegen nicht mehr in kommunaler Hand, sondern bei einer Behörde – dem Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid. Der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid ist ein selbstständiges Unternehmen in der rechtsfähigen Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts, die zum 1. Januar 2019 durch den Beitritt der Gemeindewerke Herscheid zum Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid gegründet wurde.

Zum Aufgabengebiet zählen die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer, die Sicherung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses, die Erhaltung des Gewässerbettes mit seinem Profil, die Ufersicherung, die Erhaltung des Gewässers im Hinblick auf die Abführung oder Rückhaltung von Wasser, Geschiebe und Schwebstoffen nach wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen sowie die Instandhaltung der kommunalen wasserwirtschaftlichen Anlagen. All diese Punkte zählen zur Gewässerunterhaltung, der Gewässerausbau wird sich in Renaturierungen als spannende Herausforderung erweisen. Auf Lüdenscheider Gebiet gibt es 190 Kilometer Gewässer für den SELH, auf Herscheider Gebiet 98 Kilometer.

Fürs Geschäftsjahr 2022 wies der Jahresabschluss einen Überschuss von 5,188 Millionen Euro aus. Der Jahresüberschuss 2022 beträgt für Lüdenscheid 4,878 Millionen Euro. Die nach Kommunalabgabengesetz errechnete Gesamtkapitalverzinsung von 1,991 Millionen Euro, die in die Gebührenkalkulation für 2022 eingerechnet worden ist, soll an die Stadt Lüdenscheid abgeführt werden, der übersteigende Betrag in Höhe von 2,887 Millionen Euro ist den allgemeinen Rücklagen der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR zuzuführen. Analog verhält es sich auch in Herscheid: Vom Jahresüberschuss 2022 (310 257 Euro) werden 240 000 Euro an die Gemeinde Herscheid abgeführt werden, der übersteigende Betrag in Höhe von 70 257 Euro fließt in die Rücklagen. Diesem Beschlussvorschlag stimmte der Verwaltungsrat zu.

Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2023 seien die Marktlagen bei der Energie- und Kraftstoffbeschaffung von großer Bedeutung, hieß es beim Ausblick, aber auch die Baupreisentwicklung, die Lieferketten und der Fachkräftemangel. Bei der Gebührenkalkulation für den Bürger, die im Herbst 2022 erfolgte, wurden vom SELH auch die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen durch den Ukrainekrieg berücksichtigt.

Zu den Investitionen in Lüdenscheid und Herscheid im Wirtschaftsjahr 2023 (4,1 Millionen Euro) stimmte der Verwaltungsrat am Mittwoch einem Nachtrag zu, der durch Schachtsanierungen in Lüdenscheid und Herscheid sowie eine noch zu Ende zu bringenden Maßnahmen Unterm Bahndamm in Herscheid nötig geworden ist. In der Gesamtsumme erhöhen sich die für 2023 geplanten Investitionen auf 4,246 Millionen Euro. Ob dieses Geld allerdings komplett ausgegeben wird, das sei dahingestellt. 2022 scheiterte die Ausgabe von so manchem für Investitionen vorgesehenen Euro an Lieferketten und anderen Engpässen. Man wird also sehen müssen.