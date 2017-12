Selbsthilfe im Wandel

Lüdenscheid - Manchmal führt Frust zur Aufgabe, manchmal Personalmangel: Fest steht, dass die seit den 80er-Jahren stark gewachsene Selbsthilfebewegung im Umbruch ist. Viele Gruppen sind miteinander alt geworden.

Der Nachwuchs fehlt. „Internet statt Engagement“, brachte es Stefan Teske vom Club Behinderter und ihrer Freunde bei der Jahresabschlusssitzung der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen auf den Punkt. Die jungen Leute surften im Netz, und die Antworten, die sie fänden, genügten ihnen oftmals. Den Weg in Selbsthilfegruppen vor Ort fänden sie kaum noch.

„Es ist tatsächlich so“, bestätigt Andreas Teschner vom Selbsthilfezentrum an der Friedrichstraße. Das sei ein landesweiter Trend, weiß er aus Gesprächen. Doch es gebe auch einen anderen: „Es zeigen sich neuere, andere Formen der Selbsthilfe.“

Unterm Strich werde es daher seiner Ansicht nach nicht weniger, sondern anders. Natürlich kämen mittlerweile viele Informationen aus dem Netz. „Viele vernetzen sich zunächst über Facebook, bevor es zu ersten regionalen Treffen kommt.“ Fünf Gruppenneugründungen habe es in diesem Jahr im Kreis gegeben, bei 180 bestehenden. Auch für die Arbeit des Selbsthilfezentrums sei das eine Herausforderung. Das Thema Facebook und Internet-Präsenz stehe auf der To-do-Liste fürs nächste Jahr.

Fußstapfen, in die zu treten sich keiner traut

Gruppen, die seit Jahrzehnten existierten, seien gealtert. Das ändere nichts an der Wertschätzung für die geleistete Pionierarbeit. Aber: „Das ist dann für Jüngere nicht so attraktiv.“ Oftmals laste auch die ganze Organisation auf einem, „und der hinterlässt dann Fußstapfen, in die traut sich keiner rein“.

Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf übergeordnete Gremien wie die Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen. Sie bündelt die unterschiedlichen Interessen von Gruppenvertretern, sieht ihre Aufgabe darin, Hürden für alle Arten von Behinderungen ab- und Verständnis für die gesetzlich verankerten Belange Behinderter aufzubauen. Doch zum Jahresende haben gleich mehrere Vertreter Sitz und Stimme gekündigt: die Schlaganfallgruppe um Klaus Holzrichter, der Sozialverband VdK (OV Lüdenscheid) und zuletzt Henning Schwartz (Leben mit Usher-Syndrom). Für Marlene Dudanski (Deutsche Patientenliga Atemwegserkrankungen) ist klar: „Das wird bei uns irgendwann auch so sein.“

Die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte Monika Schwanz hat daher Werbung für die Mitarbeit in der Interessenvertretung auf die Agenda für 2018 gesetzt: „Die Belastung hält sich in Grenzen. Aber wir haben viel erreicht und vor allem guten Kontakt ins Rathaus. Den haben lange nicht alle.“ Für sie steht fest: „Der persönliche Austausch hat immer noch ein anderes Gewicht als das Internet.“