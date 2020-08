Bundesstraße im MK

Der Unfall ereignete sich unter der Autobahnbrücke der A45. Die Bundesstraße war gesperrt.

Lüdenscheid - Nichts ging mehr im Feierabendverkehr am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße B229 in Lüdenscheid. Ein Auto war ungebremst in ein am Rand stehenden Anhänger gekracht.