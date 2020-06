+++EIL+++ SEK-Einsatz in Lüdenscheid: Acht Personen festgenommen

SEK-Einsatz am Morgen in Lüdenscheid (Symbolbild).

Lüdenscheid - Zu einem großen SEK-Einsatz kam es am frühen Dienstagmorgen in Lüdenscheid. Acht Personen wurden festgenommen. Erste Informationen gibt es hier.

SEK-Einsatz in Lüdenscheid am frühen Morgen

Die Polizei nahm acht Personen fest, darunter eine Frau

Die Beamten wurden fündig

In der Nähe der Lüdenscheider Innenstadt - im Stadtteil Ramsberg - kam es am frühen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr zu einem SEK-Einsatz, in dessen Verlauf die Einsatzkräfte insgesamt acht Personen vorläufig festnahmen.

Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigten Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Märkischer Kreis am Morgen in einer gemeinsamen Presseerklärung. Dem Einsatz waren umfangreiche Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorausgegangen.

+ In der Lohmühlenstraße fand am Morgen ein SEK-Einsatz statt. © Markus Klümper Mit denDurchsuchungsbeschlüssen in der Hand rückte ein Großaufgebot am Morgen gegen 5 Uhr in der Lohmühlenstraße an. Da eine Bewaffnung der Tatverdächtigen nicht auszuschließen war, wurde ein Spezialeinsatzkommando eingesetzt.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen wurden sieben Männer und eine Frau vorläufig festgenommen und Beweismittel sichergestellt. In dem Gebäude fanden die Einsatzkräfte unter anderem eine professionell betriebene Cannabisplantage. Zur Identität der Taverdächtigen lagen zunächst keine Informationen vor. Zur Sicherstellung einer Cannabisplantage wurde der THW mit hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Wir berichten weiter.