SEK-Einsatz: Durchsuchung und Festnahme in Lüdenscheid

Von: Jan Schmitz

Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (Symbolbild) © Justin Brosch/dpa

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei sicherte am Montagmittag die Durchsetzung eines Durchsuchungsbeschlusses. Ein Mann wurde festgenommen.

Die Polizei bestätigte den Einsatz des Spezialeinsatzkommandos der Polizei am Mittag gegen 12 Uhr in einem Wohngebäude in Lüdenscheid-Brügge. Die schwer bewaffnete Spezialeinheit sicherte dabei die Durchsetzung eines Durchsuchungsbeschlusses für die Wohnung eines Tatverdächtigen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann bewaffnet ist, wurde das SEK angefordert.

Laut Polizei wurde eine Person vorläufig festgenommen. Die Wohnung wurde durchsucht. Ob etwas sichergestellt wurde, darüber schwieg die Polizei zunächst. Auch zu den Hintergründen der Festnahme wollte sich ein Polizeisprecher mit Verweis auf „ermittlungstaktische Gründe“ nicht äußern. Mit der Durchsuchung in Lüdenscheid-Brügge erhoffen sich die Ermittler Erkenntnisse für einen größeren Kriminalfall.