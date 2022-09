Seitenstreifen wird zur Überholspur: Anwohner der A45-Umleitung in Sorge

Von: Carolina Ludwig

Im Feierabendverkehr ist es im Minutentakt zu beobachten: Autofahrer, die in Richtung Altena unterwegs sind, scheren aus und überholen den Stau auf dem Seitenstreifen – teilweise mit hoher Geschwindigkeit direkt vor den schlecht einzusehenden Einfahrten. © Carolina Ludwig

Dauerstau, Lärm und Schmutz, gefährliche Überholmanöver und jetzt auch noch zerstochene Reifen. Die Anwohner der Altenaer Straße wissen nicht mehr weiter. Auf Vorschläge und Anregungen erhalten sie keine Antworten, jetzt wenden sie sich an die Öffentlichkeit.

Lüdenscheid – Seit der Sperrung der Rahmedetalbrücke herrscht auf der Altenaer Straße Dauerstau. Vor der Ampel zur Einmündung Im Grund warten Lkw und Pkw, um nach links abbiegen zu dürfen. Die Anwohner erzählen, dass sie kaum noch schlafen könnten, dazu kämen Feinstaubbelastung und Verunreinigung der Grundstücke. „Bei uns raucht keiner“, sagt Michael Motzkus und zeigt auf die vielen Zigarettenstummel auf seinem Grundstück. Einige Fahrer würden sogar im Stau aussteigen und sich auf den Privatgrundstücken erleichtern. Für gefährliche Situationen im Straßenverkehr sorgten jedoch hauptsächlich Pkw- und Motorradfahrer, wie die Anwohner berichten. Denn der Abbiegestreifen in Richtung Im Grund reicht für den Umleitungsverkehr nicht aus. Alles, was geradeaus in Richtung Altena unterwegs ist, steht dadurch ebenso im Stau. Oder nutzt den Seitenstreifen als zweite Fahrspur und drängelt sich rechts vorbei, wie im Feierabendverkehr im Minutentakt zu beobachten ist.

Genau vor den Einfahrten scheren viele Auto- und Motorradfahrer aus und beschleunigen, um den Stau zu umfahren. Damit das nicht mehr möglich ist und die Unfallgefahr vor den Einfahrten verringert wird, hat Anwohner Michael Motzkus mittlerweile sein Auto auf dem Seitenstreifen geparkt. In der Nacht auf Montag nun das nächste Ärgernis: An dem Fahrzeug wurden die Reifen zerstochen. Vermutung der Anwohner: „Da war einer wütend, dass er den Seitenstreifen nicht mehr benutzen kann.“



Die Nachbarschaft an der Altenaer Straße ist mittlerweile verzweifelt. Man befürchtet Unfälle, würde gerne etwas unternehmen, um die Gefahr zu verringern. Schon vor Monaten habe man die Autobahn GmbH, Straßen.NRW und die Stadt Lüdenscheid kontaktiert und verschiedene Ideen präsentiert. „Aber es passiert nichts“, klagen die Anwohner. Häufig würde die Zuständigkeit für die Altenaer Straße von sich gewiesen oder geantwortet, dass die Lösungsvorschläge geprüft würden. Auch Verkehrsminister Wissing hatte nach seinem Besuch am 11. August die Prüfung sämtlicher Anregungen angeordnet. Einen Monat später gibt es noch immer keine Rückmeldungen. „Wann finden wir endlich Lösungen?“, fragen sich die Anwohner. Man wünscht sich Informationen zu den Prüfungsergebnissen, dass die Anwohner auf dem Laufenden gehalten werden.



Die Anwohner vor einer der schlecht einzusehenden Einfahrten. Sie wünschen sich endlich Lösungen. © Carolina Ludwig

Auf Anfrage der Lüdenscheider Nachrichten bestätigt Stadt-Pressesprecher Sven Prillwitz, dass verschiedene Lösungsansätze geprüft würden. Mit dem Baulastträger Straßen.NRW würden Gespräche geführt. Der Kreuzungsbereich von Altenaer Straße und Im Grund, inklusive der Problematik mit dem Seitenstreifen, solle nach Möglichkeit überplant, also umgebaut, werden. Als konkreter Lösungsvorschlag der Anwohner würde auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h geprüft und dazu bereits – nach Vorschrift der Straßenverkehrsordnung – Verkehrsdaten erhoben. „Das läuft diese Woche noch, und die sollen dann zeitnah ausgewertet werden“, sagt Prillwitz.



Gegenstand der Planungen von Straßen.NRW sei zudem eine sogenannte Bedarfsampel für Fußgänger, um die Verkehrssituation zu verbessern. Einen Zeitrahmen für diese Planungen kann Prillwitz nicht nennen, und der Landesbetrieb Straßen.NRW konnte sich aufgrund einer internen Veranstaltung am Donnerstag nicht zu den Planungen äußern. „Wir sind aber mit der Stadt im Gespräch, und da hat man den selben Kenntnisstand“, versichert Pressesprecherin Julia Ollertz.



Die Anwohner sind verständlicherweise verärgert.

Andere Optionen wie zum Beispiel eine Einbahnstraßenregelung seien ebenfalls herangezogen worden, oft würden sich durch eine Lösung an einer Stelle jedoch Probleme an anderen Stellen ergeben. So würde durch die Einbahnstraßenregelung auf der Umleitung insgesamt mehr Verkehr in Richtung Innenstadt gelenkt.



„Wir haben einfach das Problem, dass das Straßennetz nur ganz wenige Optionen zulässt, sowohl planerisch als auch baulich. Die Anwohner sind verständlicherweise verärgert, und ich würde gerne mehr dazu sagen können“, sagt Prillwitz.



Den Vorschlag der Polizei, die zur Anzeigenaufnahme wegen der zerstochenen Reifen vor Ort war, die Einfahrten mit Baustellenabsperrungen zu sichern, prüfe man bei der Stadt aktuell ebenso. Absperrungen könnten jedoch leicht zur Seite geräumt werden, man suche nach einer dauerhaften Lösung. Vor Ort haben die Anwohner nun aus eigener Tasche zumindest ein Warnsymbol aufgestellt, um die Autofahrer auf Kinder aufmerksam zu machen, die in den Einfahrten spielen und deren Schulweg über die Altenaer Straße führt.