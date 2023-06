„Sei mutig, Fehler zu machen“: Abiturienten feiern am BKT

Von: Monika Salzmann

Erwartungsfroh blickten die Abiturienten des Berufskollegs für Technik (BKT) - im Bild mit der Schulleitung und ihrem Bereichsleiter - am Freitag der Zeugnisvergabe in der Schulaula entgegen. © salzmann

16 Abiturienten (Schwerpunkt Maschinenbau und Informatik) feiern am BKT ihren Schulabschluss.

Lüdenscheid – Im Kreise ihrer Angehörigen und Freunde, des Kollegiums und der Schulleitung feierten die 16 Abiturienten des Berufskollegs für Technik (BKT) am Freitag ihren Abschluss. Auf das Abiturmotto „Mehr Fehlstunden als Punkte“ nahm Berufsschulpfarrer Achim Riggert im Gottesdienst in der Johanneskirche, der der Feier vorausging, Bezug. „Sei mutig, Fehler zu machen“, lautete das Thema in seiner Ansprache.

Raum für zwanglose Gespräche bot der Sektempfang vor der Schule, der zum offiziellen Teil der festlichen Veranstaltung überleitete. Hier wie beim Büfett in der Schulaula übernahmen die Abiturienten des kommenden Jahres die Bewirtung. Auf eine von Corona geprägte Schulzeit blickte Nick Heedfeld in der Schüleransprache an die Festgesellschaft zurück: Von fast 30 Schülern beim Eintritt ins Berufliche Gymnasium für Informatik und Maschinenbau und knapp 20 Absolventen am Ende war die Rede. Die Gruppe sei zwar geschrumpft, aber zusammengewachsen. Nun beginne ein neuer Lebensabschnitt. „Ich hätte ungern auf die drei Jahre verzichtet“, bekannte der Abiturient. „Die Zeit ist es wert, sich zu erinnern.“ In der Klasse sei ein „unglaublicher Zusammenhalt“ gewesen.

Das beste Abitur am BKT machte Kay Jonas Zurmühl – im Bild mit Bereichsleiter Alexander Radday. © Salzmann, Jakob

Auf die Pandemie und ihre schulischen Herausforderungen spielte auch Schulleiter Matthias Lohmann in seiner Rede an die Abiturienten an. „Das haben wir uns als Lernvoraussetzungen so nicht vorstellen können“, kommentierte er. Anerkennend schloss er die Schüler, die die Fachhochschulreife geschafft haben, in seine Rede ein. Ziel des BKT sei es nach wie vor, die Mädchenquote an der Schule zu erhöhen. Die Mädchen, die da seien, hätten sich in der Männerwelt durchgesetzt. Mit ihrem Schulabschluss würden den Abiturienten alle Türen offenstehen. Den Lehrerberuf ins Auge zu fassen, regte er an. „Wir sind gerade dabei, uns in einen massiven Lehrerbedarf zu entwickeln.“ Ebenso legte er den Jugendlichen die Duale Ausbildung ans Herz. Am BKT seien „viele Kollegen doppelt und dreifach qualifiziert.“

Rund um den Ausspruch „Das Leben ist kein Ponyhof, aber geritten wird trotzdem“ (heißt: Das Leben ist nicht immer einfach) baute Alexander Radday, Bereichsleiter Berufliches Gymnasium und Höhere Berufsfachschule, seine Rede auf. Wenn Schule ende, beginne der Ernst des Lebens. Einerseits nahm er den Schülern den „Ponyhof“ (die heile Welt) weg, andererseits machte er vor dem Hintergrund des Erreichten Mut für ein gelingendes Leben. Mit humorvollen Beispielen aus der Schulzeit reicherte er seine Rede an. Vor der Zeugnisvergabe bedankten sich die Schüler mit Geschenken bei ihren Lehrern und ließen im Film die Schulzeit Revue passieren.