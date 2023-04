Sehr unzufriedene Rad-Lobby: Lüdenscheid bleibt auf dem letzten Platz

Von: Susanne Kornau

Die Zahl der verletzten Radfahrer hat sich seit der A45-Sperrung verdoppelt, immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen. © Nougrigat

Lüdenscheid belegt einmal mehr den letzten Platz im Städteranking der Fahrradfahrer. Die Note 5,15 zeugt von der Unzufriedenheit der hiesigen Radfahrer mit ihrer Stadt.

Lüdenscheid - Das Ergebnis seines Fahrradklima-Tests 2022 – des inzwischen zehnten – hat der ADFC am Montag vorgelegt. Eine Rekordzahl von rund 245 000 Menschen habe bei der Umfrage ihre Zufriedenheit mit den Gegebenheiten in den Städten landauf, landab mitgeteilt, heißt es dazu. In Lüdenscheid sind die Test-Teilnehmer demnach immer noch sehr unzufrieden: Im Städteranking von Orten zwischen 50 000 und 100 000 Einwohnern liegt die Bergstadt wieder auf dem letzten Platz von 113 aufgeführten Orten und zeige damit „relative Konstanz“, wie es im Ranking heißt. Als einzige Stadt dieser Größenordnung hat Lüdenscheid eine fünf vor dem Komma: 5,15.

Eine Kommune wird aber nur dann überhaupt in die Liste aufgenommen, wenn sich mindestens 50 Personen an der Umfrage beteiligt haben. In Lüdenscheid waren es – vorläufiger Endstand am 1. 12.2022 – 235 Teilnehmer. Fünf MK-Kommunen blieben unter der 50-Teilnehmer-Grenze.

„Noch Luft nach oben“

Bei der 10. Ausgabe des ADFC-Fahrradklima-Tests haben, Clubangaben zufolge, deutschlandweit so viele Menschen wie noch nie an der Umfrage teilgenommen und allein 15000 mehr als bei der letzten Umfrage 2020. Insgesamt seien 1114 Städte und Gemeinden bewertet worden, was ebenfalls ein neuer Rekord sei. Erstmals 2020 wurde die Zahl der bewerteten Städte vierstellig. Feststellbar sei auch, dass immer mehr Orte unterhalb der 100000-Einwohner-Schwelle die Mindestteilnehmerzahl erreichten und sich diese Zahl seit 2012 verdreifacht habe.

Angesichts einer Gesamtnote von 3,96 interpretiert der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club dieses Ergebnis dahingehend, dass „noch Luft nach oben“ sei. Vielerorts entspreche die Infrastruktur noch nicht den Wünschen und Erwartungen von Radlern, stellt die Fahrradlobby fest. Zugleich sei aber auch spürbar, dass sich dort, wo viel für Radfahrer getan werde – also vor allem in Metropolen – das Fahrradklima leicht verbessere: „Auf dem Land gibt es dagegen noch viel Nachholbedarf.“