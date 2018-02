Kulturhaus-Modemarkt: Kein Hinweis auf Vorverkaufsbeginn

Lediglich 20 Interessierte erschienen

+ © Cedric Nougrigat Garantie auf einen Platz: Nur 20 Interessierte haben sich am Samstagmorgen zum Vorverkaufsbeginn der gut 60 Stände für den Secondhand-Modemarkt im Kulturhaus eingefunden, da es im Vorfeld keinen öffentlichen Hinweis auf den Vorverkauf gab. © Cedric Nougrigat

Lüdenscheid - Gut 60 Standplätze stehen für den 41. Secondhand-Modemarkt im Kulturhaus am 11. März zur Verfügung, doch nur rund 20 Unentwegte hatten sich am Samstag zum Vorverkaufsbeginn eingefunden. Der Grund: Das Kulturhaus als Veranstalter hatte es schlicht und einfach versäumt, in der Öffentlichkeit und gegenüber den LN auf den Vorverkaufsbeginn seines eigenen Marktes hinzuweisen.