Thekentour: Laster als Bühne

Lüdenscheid - Zur 6. Thekentour am Samstagabend ziehen die Willis wieder die Hochstraßen-Karte: Die Thekentour, beginnt um 18 Uhr an der Hochstraße, die ab der Zufahrt Grabenstraße gesperrt wird.

Als Bühne dient ein Lastwagen, kündigen die Veranstalter, der Verein Onkel Willi und Söhne, an. Darauf spielen Hazefeld, Kaboom, Strum Out und die DJs Eule und Noah.

Insgesamt 26 Kneipen beteiligen sich an dieser Thekentour, auch vier Lichtrouten-Hotspots sind dabei. Hier kann man ebenfalls Ketten erspielen. Mit zehn erspielten Ketten gibt es freien Eintritt in den beiden Aftershow- Locations: das AJZ und der Saitensprung. Der Eintritt in die Kneipen ist wie immer frei.

Die 6. Thekentour hat optimale Rahmenbedingungen, glauben die Willis: „Bedingt durch das gute Wetter, die Lichtrouten und das Poetry Slam Finale erwarten wir sehr viel Zulauf.“