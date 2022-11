Sechsstellige Summe für eine neue Stadt des Lichts

Stadtplanungsausschuss

+ © Cedric Nougrigat Dass der Rathausplatz atmosphärisch illuminiert wurde, ist einige Zeit her. Ein neues Lichtkonzept soll’s aber wieder richten. © Cedric Nougrigat

Das, was man am Freitagabend im Stadtplanungsausschuss erleben durfte, gab’s im großen Sitzungssaal des Rathauses bis dato noch nie: Die Linke stellt sich bei der Begründung und dem Votum gegen die Weiterentwicklung des Bauprojekts „Westlich Schöneck“ hinter die CDU-Fraktion.

Lüdenscheid – Den Ausführungen von CDU-Fraktionschef Oliver Fröhling sei „nichts mehr hinzuzufügen“, ließ Linken-Vize Otto Ersching wissen. Eine faustdicke Überraschung, die Fröhling zum Witzeln verleitete, dass solch ein Novum gar explizit im Sitzungsprotokoll erwähnt werden sollte. Das wäre allerdings dann auch die einzige Stelle gewesen, in der dieses Stückchen unerwarteter rot-schwarzer Harmonie nachhaltigen Niederschlag gefunden hätte. Denn die übrigen Fraktionen stimmten einer Weiterverfolgung des Bauprojekts zu – wider der Bedenken hinsichtlich steigender Baupreise. Ganz im Sinne des städtischen Planungschefs Martin Bärwolf, der darauf verwies, wie viel Arbeitsaufwand Stadtplaner Andreas Weidemann bereits in den vergangenen Monaten in die Pläne für das Bauprojekt investiert habe.



Neue Erkenntnisse über Lichtstunden und Verschattungen der geplanten Wohnbebauung zeigte Weidemann anhand einer kleinen Videopräsentation. Überhaupt war diese Sitzung des Stadtplanungsausschusses eine, zu der auch unter der Überschrift „Licht & Dunkelheit“ hätte eingeladen werden können. So gab Martin Bärwolf zum Beispiel bekannt, dass in das neue Lichtkonzept der Stadt im kommenden Jahr eine sechsstellige Summe in die Planung fließe. Nicht nur – wie ja bereits Ende 2021 vorgesehen – wolle man zukünftig den von den Bürgern mittlerweile als düsteren Angstraum empfundenen Rathausplatz neu erhellen. Ebenso ständen dann die Mittel zur Verfügung, um die gesamte Innenstadt neu zu beleuchten. Zu überlegen sei, ob womöglich Erco, Dial & Co. hier beim Lichtkonzept ihr Know-How einbringen könnten. Fraktionen und Verwaltung sind sich einig, dass man zukünftig wieder als „Stadt des Lichts“ und nicht etwa als zappendusterer Stadt der A45-Sperrung wahrgenommen werden sollte.



Erhellendes auch in anderer Sache: Für den 10. Januar ab 18.30 Uhr lädt man mit dem Team des Büros „plan-lokal“ ins Museumsfoyer ein, um das Bürgerbeteiligungsverfahren Sportplatz Höh / Wiese an der Höh anzustoßen. Thomas Scholle vom Planungsbüro stellte für das Frühjahr dann auch eine zweite Infoveranstaltung zum Thema in Aussicht.





Areale mit Potenzial

Im Dunkeln tappt die Politik hingegen noch ein wenig in Sachen Wohnnutzung des Baugebiets Wiesenstraße. Erst im neuen Jahr will Investor Roland Rothmann einen neuen Sachstand im Ausschuss präsentieren. Dafür gab’s von den Architekten des Kölner Büros De Zwarte Hond schon einmal deren Visionen für zwei künftige Quartiere, die entlang der Altenaer Straße entstehen könnten. Ein Bestandserhalt mit Wohnquartier oder ein „Campus Nachbarschaftstreff mit Gemeinschaftsgarten“, auf dem sich FH-Studierende mit Bewohnern eines Seniorenheims treffen, wären beispielsweise für das Areal der ehemaligen Firma Nottebohm denkbar.

Auf der anderen Seite denkbar: Der „Garten in der Stadt“ mit Mehrfamilienhäusern und Bürogebäuden auf der heutigen Fläche von P.C. Turck. „Schöne Ideen“, befindet auch P.C.- Turck-Geschäftsführer Dr. Peter Meinecke und signalisierte Offenheit für einen Umzug des Traditionsunternehmens, sofern die Ideen der Architekten irgendwann mal realisiert werden könnten. Unterm Strich Ideen für eine mögliche bauliche Zukunft, die laut Martin Bärwolf durchaus als Grundlagen für die Entwicklung der beiden innerstädtischen Potenziale dienen könnten.





Keine Zukunftsmusik, sondern eher das Gefühl eines Schlussakkords in moll hinterließ der Bericht der Wirtschaftsförderung Kreisstadt Lüdenscheid (WKL). Zum Auslaufen der Fördermittel für die Begleitung des Innenstadthandels im Wandel, blickte André Westermann auf Geleistetes zurück. Aber verdeutlichte auch, dass zusätzlich mit Sperrung der Rahmedetalbrücke ein neuer, weniger schöner Schatten sich ausgebreitet hätte. Mit den Mitteln, die 2023 zur Verfügung ständen, könne man so kleinteilig keine Begleitung mehr leisten. „Die Probleme der Innenstadt werden nicht weniger, wenn wir jetzt sechs Jahre erzählen, dass die Brücke schon fertig wird. Für eine Perspektive müssen wir endlich anfangen groß zu denken“, so Westermann.