Bund fördert Lüdenscheider Baudenkmal mit sechsstelligem Betrag

Von: Thomas Machatzke

Lüdenscheid – Gute Nachrichten für das Schloss Neuenhof in Lüdenscheid: Rund 300.000 Euro aus einem Sonderschutzprogramm des Bundes für Baudenkmäler fließen nach Lüdenscheid.

Seit 2008 werden dringend notwendige Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie Restaurierungen an bedeutenden Kulturdenkmalen in Deutschland durch das Denkmalschutz-Sonderprogramm der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) finanziell unterstützt. Im Rahmen der aktuell zwölften Auflage wurden nun laut Johannes Vogel (FDP) auch exakt 307.625 Euro für ein Baudenkmal im Märkischen Kreis bewilligt – das Schloss Neuenhof. Das wurde am Mittwoch bei der Sitzung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags bekannt.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Nezahat Baradari und der FDP-Bundestagsabgeordnete Johannes Vogel haben sich nach eigener Aussage für die Mittel in den Haushaltsverhandlungen stark gemacht.

Dass die Renovierung nun gefördert wird, freue Baradari außerordentlich. „Schloss Neuenhof ist eines der bedeutendsten Baudenkmäler in Lüdenscheid und im Märkischen Kreis. Bedeutend ist es nicht nur kulturhistorisch, sondern auch als einzigartiger Naturraum der Stadt“, stellt Baradari fest, „es ist ein schönes Signal, dass gerade jetzt, wo wir mit den Folgen der Brückensperrung im Rahmedetal zu kämpfen haben, zusätzliche Bundesmittel zu seiner Renovierung fließen und damit zur Stärkung der Attraktivität unserer schönen Heimat und zur Naherholung für Menschen beitragen.“

Auch Freidemokrat Vogel zeigt sich zufrieden mit der Unterstützung für den heimischen Wahlkreis. „Ich freue mich, dass jetzt Fördermittel für dieses Baudenkmal im märkischen Sauerland zur Verfügung stehen und die junge Eigentümerfamilie von Schloss Neuenhof auf ihrem Weg der Weiterentwicklung des Schlosses unterstützt wird und kulturelles Erbe erhalten bleibt“, so Johannes Vogel.

Schloss Neuenhof und sein einzigartiger Naturraum, so Baradari, seien für die Stadt und den Märkischen Kreis ein starker Identifikationsort, der besonders in diesen schweren Zeiten für Menschen ein wichtiger Anker und Erholungsort sein könne.

Der im Förderantrag aufgeführte Südflügel ist das Herzstück der Anlage. Er soll als strategisches Zentrum der Hofentwicklung für ein Hofcafé und -laden, Vereinsräume, Kinderwerkstatt und ein Ausstellungsraum dienen. Das Geld soll auch für die Beseitigung von Putzschäden an der Fassade verwendet werden. Auch das Schloss Neuenhof hatte im Juli 2021 erhebliche Flutschäden erlitten.