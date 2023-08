Sechs Wortakrobaten eröffnen die Poetry-Slam-Saison im MK

Von: Jutta Rudewig

Marie Gdaniec tritt an, um die „Goldene Feder“ zu gewinnen. © kretzschmann

Sie kommen aus Österreich, aus Sachsen und aus Nordrhein-Westfalen – sechs Wortakrobaten eröffnen die Poetry-Slam-Saison im Kulturhaus.

Lüdenscheid – Am Samstag, 2. September, lassen sie das Publikum teilhaben an ihren Gedanken zwischen Lyrik, Comedy, manchmal auch Kabarett und HipHop.



Mittlerweile geht die 40. Ausgabe des Autorenwettstreits über die Bühne, die Slammer wetteifern wieder um die „Goldene Feder“, designed von der Lüdenscheider Künstlerin Claudia Bäcker-Kirmse. Sieben Minuten haben sie Zeit für ihren Vortrag. Am Ende gewinnt traditionell der lauteste Applaus im Saal, der das Bergstadt-Publikum in Slamkreisen bereits „berühmt-berüchtigt gemacht hat und das Vorurteil der sturen Sauerländer jedes Mal eindrucksvoll widerlegt“, so Marian Heuser und Anna-Lisa Konrad, die Macher der Wortkunst-Reihe.

- Fabian Navarro (Wien)

Fabian Navarro, geboren 1990 in Warstein, ist Autor, Slam Poet und Kulturveranstalter. Nach seinem Studium der deutschen Sprache und Literatur sowie Philosophie in Hamburg zog er nach Wien. Seitt 2008 ist er mit Worten auf Bühnen unterwegs und stand auch schon in Lüdenscheid auf den Bühnenbrettern. 2022 und 2023 gewann er die Poetry-Slam-Landesmeisterschaften für Wien und Niederösterreich. Sein aktuelles Projekt Eloquentron3000, ein Bot, der Gedichte schreibt lässt sich auf Instagram verfolgen.



- Katharina Wenty (Wien)

Die Slammerin ist ein fixer Bestandteil der europäischen Poetry-Slam-Szene. Als Filmemacherin war sie bereits Teil etlicher Kurzfilmfestivals. 2023 gewann ihr Musik-Poesie-Ensemble „Lingua:Lyra“ den Hugo-Award für neue Konzertformate.



- Stefanie Menschner (Chemnitz)

Die Poetin lebt in Chemnitz, war selbstständig als Improvisationstheaterschauspielerin. 2022 erschien ihre erste Kurzgeschichtensammlung „stets bemüht“ im Brimborium Verlag. Im selben Jahr gewann sie den Titel der Thüringer Meisterin im Poetry Slam.



- Marie Gdaniec (Düsseldorf)

Geboren in Krefeld, lebt Marie Gdaniec in Düsseldorf und eroberte in relativ kurzer Zeit die Slam-Bühnen.



- Jeanette Kasper-Feld (Krefeld)

Die Poetry-Slammerin vom Niederrhein schreibt über das „beinahe Reinpassen und irgendwie trotzdem Rausstechen“. 2022 stand sie beim Juicy-Beats-Festival auf der Bühne, trat in der europäischen Landesvertretung NRW in Brüssel auf und qualifizierte sich für die NRW-Landesmeisterschaften im Oktober in Krefeld.



Der Poetry Slam Tickets für die Veranstaltung am 2. September kosten 15 bzw. neun Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr und sind ab sofort an der Theaterkasse des Kulturhauses sowie online unter www.kulturhaus-luedenscheid.com zu haben. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Kulturhaus Lüdenscheid statt.

- Emil Bosse (Köln)

Der Slam-Poet ist Lyriker und angehender Sonderpädagoge. Mit seinen Texten tritt er regelmäßig im deutschsprachigen Raum auf. 2018 war er Stipendiat des internationalen Künstlerhauses Lukas im Ostseebad Ahrenshoop. Beginn des Poetry Slams ist um 20 Uhr. Es moderiert Marian Heuser.