Sechs Spielhallen droht Aus

Lüdenscheid - Auf Spielhallenbetreiber kommen unruhige Zeiten zu. Sechs von elf Spielhallen in Lüdenscheid droht das Aus.

Frank Ruffer vom städtischen Fachdienst Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung sagt: „Es gibt Konflikte an sechs Standorten, aber wir sind erst in der Prüfungs- und Analysephase. Am 30. November dieses Jahres endet jedenfalls die Übergangsphase zu dem Gesetz.“

Schon 2012 trat der Glücksspielstaatsvertrag in Kraft. Danach muss ab Dezember 2017 zwischen den Spielhallen ein Mindestabstand von 350 Metern liegen. Für die elf Spielhallen in Lüdenscheid liegen nach Angaben des Ordnungsamtes 32 Konzessionen vor: „Es gibt zum Beispiel in einem Gebäude mehrere Hallen. Das will der Gesetzgeber unterbinden – also nur ein Gebäude mit einer Halle“, erklärt Frank Ruffer. Absicht der Änderung ist es, den Schutz vor Spielsucht zu verstärken gerade bei Kindern und Jugendlichen.

Ob die entsprechenden Schließungen auch ohne weiteres umgesetzt werden können, ist allerdings fraglich. „Die Betreiber können Einspruch dagegen erheben, wenn sie ihre Existenz gefährdet sehen, weil sie zum Beispiel noch vor kurzer Zeit Geld in ihre Spielhalle investiert haben. Sie können dann unbillige Härte für sich in Anspruch nehmen und Ausnahmegenehmigungen beantragen.“ Widerspruchslos dürfte wohl kaum jemand eine drohende Schließung hinnehmen. „Da drohen Klagen“, ist Frank Ruffer schon jetzt überzeugt. Die Stadt müsse aber auch noch genaue Kriterien entwickeln, um ein konformes Vorgehen abzustimmen. Dabei gebe es Hilfestellungen vom Ministerium, in denen beispielsweise Ausnahmen für den Weiterbetrieb von Spielhallen definiert werden. Noch sind also Fragen offen, wie mit der Umsetzung des Glücksspielstaatvertrages vor Ort konkret umgegangen wird.

Im Lüdenscheider Haushalt für 2017 und in der Prognose für 2018 haben sich die möglichen Auswirkungen durch das Gesetz schon niedergeschlagen. Dort heißt es: „In Folge einer Änderung des Glücksspielstaatsvertrages wird es zu einer deutlichen Reduzierung der Anzahl an Spielhallen im Stadtgebiet kommen. In der weiteren Planung war der Vergnügungssteueransatz ab 2018 auf rund 300 000 Euro zu reduzieren.“

Zum Vergleich: 2016 lag der Ansatz bei 1,65 Millionen Euro und war in dieser Höhe auch für 2017 fortgeschrieben worden.