Sechs Kilometer bis zur Party: 19. Auflage des AOK-Firmenlaufs startet

Von: Thomas Machatzke

Go Weststraße: Auch die Route beim 19. Firmenlauf im Kreis führt vom Sauerfeld über die gesperrte Weststraße zur Parkstraße. © Nougrigat

19. Auflage des AOK-Firmenlaufs: Um 19.30 Uhr fällt der Startschuss zum Event auf dem Rathausplatz. Mehr als 5500 Läufer werden dabei sein.

Lüdenscheid – Pünktlich um 19.30 Uhr soll am Freitag der Startschuss für die 19. Auflage des AOK-Firmenlaufs auf dem Lüdenscheider Rathausplatz fallen. Mehr als 5500 Aktive werden sich dann auf den sechs Kilometer langen Rundkurs machen. Ohne Zeitnahme, ohne Siegerinnen und Sieger. Siegerinnen und Sieger sollen sie alle sein. Viele Siegerinnen und Sieger, rund 1000 mehr als noch im August 2022.

Da haben manche dem Braten noch nicht getraut nach den Lockdowns in der Pandemie. Darf man schon wieder? 2020 und 2021 hatte es gar keinen Firmenlauf gegeben. 2022 war es dann aber doch mehr als ein zaghaftes Herantasten mit gut 4500 Aktiven. Und diesmal nun fühlen sich die Dinge wieder komplett normal an. Es gilt, in der Erfolgsgeschichte an die Jahre vor Corona anzuknüpfen. Die Vorfreude, der Lauf (sechs Kilometer), die Party danach – die Stadt im Ausnahmezustand.

Eine Stadt im Ausnahmezustand

Das Gute bleibt: Turbo-Schnecken und AOK halten nicht nur seit Jahren am bewährten Konzept und an der bewährten Strecke für den AOK-Firmenlauf im Märkischen Kreis fest. Sie haben in den vergangenen Jahren auch immer wieder neue Akzente gesetzt. 2019, bei der letzten Auflage vor der Corona-Pandemie, hieß es „Aktiv fürs Klima“. Der Aspekt der Nachhaltigkeit rückte besonders in den Fokus, man drehte an allen Schrauben, um Müll zu vermeiden, um die Veranstaltung in Richtung Klimaneutralität zu steuern. Das kreativste Firmenoutfit trugen dann auch die „Klimaktivisten“, ein Zusammenschluss von Mitarbeitern aus Lüdenscheid, Altena, Iserlohn und des Märkischen Kreises, die für Klimaschutz, Umwelt- oder Energieberatung zuständig sind, durch die Stadt. Sie hatten sich Weltkugeln gebastelt, auf den Kopf gesetzt und waren damit gelaufen. Es sah ein wenig skurril aus, aber es war das richtige Outfit zum richtigen Zeitpunkt. Das Siegeroutfit. Die Nachhaltigkeit ist nun 2023 kein neuer Akzent mehr, aber das Bemühen ist geblieben. Sie muss nicht mehr in den Fokus, sie bleibt auch so präsent.

2022 dann hieß es „Wir machen mit. Inklusion läuft!“: Wieder ein neuer Aspekt im Fokus. Und wieder einer, der gekommen ist, um zu bleiben. Neben der Lebenshilfe und dem Johanneswerk sind diesmal erstmals auch 18 Aktive vom Blindenwerk Westfalen dabei. Das sitzt eigentlich in Hagen, hat aber in Valbert im Märkischen Kreis auf dem Gelände des ehemaligen Blindenerholungsheims eine Werkstatt mit 54 Arbeitsplätzen.

Blindenwerk ist erstmals mit Team dabei

„Das Blindenwerk hat sich einfach gemeldet, und nun sind sie mit einem so starken Team dabei. Das ist doch toll“, sagt Brigitte Klein, die, wenn man so will, Mutter, Chefin und gute Seele des Firmenlaufs in einer Person ist. Klein hat die Idee vor 20 Jahren von Frankfurt nach Lüdenscheid getragen und den Firmenlauf groß gemacht. So groß, dass er aus dem Stadtbild im Sommer nicht mehr wegzudenken ist.

Dass ein Jahr nach dem Inklusionsmotto gerade auch die Zahl der Aktiven mit einem Handicap wächst, lässt Klein innerlich strahlen. Es ist ein gutes Gefühl, wenn ein zartes Pflänzchen, das man gehegt und gepflegt hat, wächst und gedeiht. Aylina Vogt, die das Blindenwerk angemeldet hat, wird im Bühnenvorprogramm vor dem Lauf als Interviewpartnerin für Moderator Dirk Weiland zur Verfügung stehen. Gemeinsam mit einem Vertreter des Johanneswerks. Und den Startschuss geben Rafael Reuter und Ebru Oeztemir. Die beiden Mitglieder der Inklusiven Sport-Gemeinschaft arbeiten im „Kleinen Prinzen“, der Begnungsstätte des Johanneswerks, in der Altstadt. Wenn man so will, lebt das Motto von 2022 einfach weiter. Die Inklusion läuft nicht nur, die Inklusion läuft sogar sehr gut.

Laufen fürs Betriebsklima

So braucht es gar keinen ganz neuen Akzent für 2023. Fürs Betriebsklima wird gelaufen, und fürs Klima, alles wie gehabt. Die Firma Fuchs aus Meinerzhagen wird einmal mehr die am stärksten vertretene sein. Es gibt Konstanten beim Firmenlauf. Dazu zählt auch, dass es in der Vorbereitung immer die Art von Zielgerade gibt, auf der am Wegesrand noch final die letzten Helferinnen und Helfer eingesammelt werden, um die Großveranstaltung zum Gelingen zu bringen. Am Mittwochabend haben Feuerwehr und Polizei die Streckenposten eingewiesen. Die waren bis zuletzt händeringend gesucht worden, es waren noch nicht genügend gewesen.

„Aber zum Schluss waren es dann doch genug. Alles gut. Alle wie immer“, sagt Klein, die sich neben den personalisierten Startnummern auch noch ein paar neutrale Nummern behalten hat. „Die eine oder andere Nachmeldung gibt es auf den letzten Metern immer noch, und dann gibt es halt so eine Startnummer“, sagt die Oberschnecke, die nun vor allem einen Wunsch hat. Auch der ist nicht neu: Es geht ums Wetter. „22 Grad oder 23 Grad wären schön, bitte nicht zu schwül“, sagt Klein, „das wäre nicht so gut für den Kreislauf.“ Und was sagen die Prognosen? 22 Grad, zehn Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Das klingt nicht so schlecht. Auch der Firmenlauf hat schwere Pandemiejahre hinter sich. Aber das ist vorbei, am Freitag soll wieder alles gut werden.

Ebru Gökce Oeztemir und Rafael Reuter geben am Freitag den Startschuss für den 19. Firmenlauf. Mit auf dem © ist Jens Kuhn von der ISG. Ebru Gökce Oeztemir und Rafael Reuter arbeiten seit sieben beziehungsweise fünf Jahren in der Begegnungsstätte „Der Kleine Prinz“ und treiben beide Sport, unter anderem Laufen und Tischtennis. Foto: Scharfe

Straßensperrungen während des Laufs Wegen des Firmenlaufs kommt es im Bereich der Innenstadt ab 19 Uhr vorübergehend zu mehreren Straßensperrungen. Davon betroffen sind Teilbereiche der Sauerfelder, Altenaer und Heedfelder Straße. Die Stadt Lüdenscheid bittet alle Verkehrsteilnehmer darum, diese Bereiche möglichst großräumig zu umfahren.

Der Firmenlauf führt über die folgenden Straßen: Friedrichstraße, Bahnhofstraße, Altenaer Straße, Sternplatz, Sauerfelder Straße, Weststraße, Parkstraße, Winkhauser Straße, Heedfelder Straße, Am Neuen Haus, Ludwigstraße, Wehberger Straße, Wermecker Grund, Mathildenstraße, Knapper Straße und Rathausplatz. Hier werden entweder einzelne Fahrspuren gesperrt oder Vollsperrungen eingerichtet.

Die Sauerfelder Straße etwa ist ab 19 Uhr zwischen den Einmündungen Freiherr-vom-Stein-Straße und Rathaus-Tunnel in Fahrtrichtung Weststraße während des Laufs nicht befahrbar. Die städtischen Verkehrsplaner heben darüber hinaus folgende Sperrungen besonders hervor: Heedfelder Straße und Bahnhofstraße von Rahmedestraße bis Altenaer Straße; Altenaer Straße zwischen Wiesenstraße und Bahnhofstraße; Weststraße komplett; Parkstraße ab Frankenplatz in Fahrtrichtung Zentrum.

Der Bahnhof sei jederzeit über die Bahnhofsallee erreichbar. Die drei Parkhäuser (Gothaer, Forum am Sternplatz, Stern-Center) schließen früher. Eine Ausfahrt ist nur bis 19 Uhr möglich. Die Sperrungen sollen zeitnah nach dem Lauf wieder aufgehoben werden.