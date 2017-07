Kultpark: Sechs heimische Chöre trotzen dem Regen

Gemeinsam sangen der Gemischte Chor Wesselberg und der aus dem MGV Othlinghausen hervorgegangenen Chor Tonart die stimmungsvolle Weise „When zje moon comes over the mountain.“

Lüdenscheid - In Dur und Moll trotzten sechs heimische Chöre am Freitagabend auf der Kultpark-Bühne dem Lüdenscheider Regen.

Den widrigen Wetterumständen setzten die Sänger beim Chorkonzert des Stadtverbandes Lüdenscheider Gesangvereine Sangesfreude und beschwingtes Liedgut entgegen.

Dass die Besucher in Regen und Kälte ausharrten, um den ausgefeilten Darbietungen der Chöre zu lauschen, rechneten alle den Zuhörern hoch an. „Wir sind euch sehr dankbar, dass trotz des Regens zugehört wird – und wie!“, meinte Alfia Möllmann, die mit dem Gemischten Chor Harmonie ihren Beitrag zum Gelingen des Konzerts leistete.

Neben dem Gemischten Chor Harmonie erfreuten der Frauenchor Vocalia unter Leitung von Irene Gloerfeld, der MGV Othlinghausen, Tonart und der Gemischte Chor Wesselberg – alle drei von Maidi Langebartels dirigiert – sowie der Frauenchor Cantabile mit seinem Chorleiter Hanno Kreft. Durch das Programm führte Michael Baumann.

Flotte Weisen wie den Schlager „Schwarzer Kater Stanislaus“ und den Popsong „Butterfly“ führte der Frauenchor Vocalia des Stadtfrauenverbandes im Gepäck.

Sechs Chöre auf der Kult.Park-Bühne Zur Fotostrecke

Mit sicherem Gespür fingen die Sängerinnen die Stimmungen der Lieder ein, erteilten dem frechen „Don Juan“ Stanislaus augenzwinkernd eine Lektion und ließen Schmetterlinge im Bauch kribbeln.

„Sing mit mir…“ ermunterte der Gemischte Chor Harmonie, der ein breites Spektrum vom „Bajazzo“ bis zu Hommage an die „Champs-Elysées“ abdeckte. „Sonne scheint, Regen rinnt, ganz egal, wir beide sind so froh, wenn wir uns wiedersehen, oh Champs-Elysées“, hieß es da. A cappella und mit Klavierbegleitung erfreute der Chor mit seiner Sangeskunst.

Die Stärken ihrer Chöre brachte Maidi Langebartels mit ausgewähltem Liedgut zur Geltung. Dem MGV Othlinghausen stand die flotte Aufmunterung „Mach was Schönes aus diesem Tag“ gut zu Gesicht. Hier swingend mit „Geht es dir gut“, dort gefühlvoll mit „Von fern klingt leise eine Melodie“ warb der Männerchor für den Chorgesang.

Die Liebe in all ihren Facetten besang der Gemischte Chor Wesselberg, der in Sachen großer Gefühle mal pointiert ein Auge zudrückte („Man sagt, die Liebe drückt ein Auge zu“), mal ein zärtliches Liebesgeständnis („Aber dich gibt’s nur einmal für mich“) ablegte.

Als Spezialist für Pop-Arrangements sorgte der gemischte Chor Tonart, ein Ableger des MGV Othlinghausen, für gute Laune unter Regenschirm-Dächern. Ob „The Lion“ oder „500 miles“: die Darbietungen hatten Pep.

Einen zündenden Schlussakzent unter das Konzert setzte der Frauenchor Cantabile, der mit „El Condor Pasa“ Reiselust weckte. Auf internationalem Parkett zeigte sich der Chor, der mit ausgefeilten Arrangements begeisterte, zu Hause. Mit „Was kann schöner sein“ ließ sich trotz Regen schunkeln.

„Ich freue mich, dass wir das hingekriegt haben“, meinte Veranstalter Oliver Straub am Ende zufrieden. Nach der Anfrage der Chöre im vergangenen Jahr sei das Chorkonzert einer der ersten festen Termine der Neuauflage des Festivals gewesen. „Die Chöre gehören dazu.“ Eiskalte Finger wärmte Glühwein auf.