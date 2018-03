"Rewe-Ihr-Kaufpark" eröffnet an Kölner Straße

Das 35-köpfige Team mit Filialleiter Wolfgang Schmidt, der seit 1994 am Rewe-Standort an der Kölner Straße ist.

Lüdenscheid - Die neue „Rewe-Ihr-Kaufpark“-Filiale an der Kölner Straße öffnet Dienstag.

Am Montag empfingen Geschäftsführer Kai Nunheim und Verkaufsleiter Jörg Koch geladene Gäste und führten durch die Verkaufsfläche, auf der nunmehr rund 20 000 Artikel für die Kunden im Angebot sind, fast doppelt so viele wie an dem alten Standort direkt gegenüber. Der Getränkemarkt ist integriert.

1,4 Millionen Euro investierte das Unternehmen in das neue Geschäft. „Viele lokale und regionale Produkte unterstreichen den Bezug zur Region. Nachhaltigkeit hat eine große Bedeutung für uns. Wir beziehen Grünstrom, haben überall LED-Leuchten eingebaut und verglaste Tiefkühlschränke. Außerdem sind wir einer der größten Unterstützer der Tafeln“, sagten Nunheim und Koch.

+ Rund 20 000 Artikel umfasst das Sortiment des Rewe-Kaufparks. Der Getränkemarkt ist integriert. © Martin Messy

Das übergeordnete Motto aber laute: „Menschen kaufen bei Menschen. Die Kunden sind unsere Gäste und sie sollen sich bei uns wohl fühlen.“ Das Mitarbeiter-Team fühlt sich offensichtlich auch wohl: Mehr als 400 Jahre Betriebszugehörigkeit hatte Kai Nunheim an dem Standort Kölner Straße, der 1994 erstmals eröffnete, errechnet.

Filialleiter Wolfgang Schmidt war von Anfang an dabei. Er bedankte sich bei seiner Mannschaft und meinte: „Lasst uns da weitermachen, wo wir drüben aufgehört haben.“