E-Scooter-Fahrer im MK fühlt sich gar nicht betrunken

Und dabei hatte er doch extra früh mit dem Trinken aufgehört...

Lüdenscheid – Weil an seinem E-Scooter kein Nummernschild montiert war, wurde ein 56-jähriger Lüdenscheider am Donnerstagmittag auf der Werdohler Straße in Lüdenscheid von der Polizei kontrolliert. Das war gar nicht gut für ihn.

Der Mann, so schreibt die Polizei, roch sehr stark nach Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab dann auch einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Weiter wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief ebenfalls positiv auf THC. Nach Angaben des Rollerfahrers fühlte er sich selber nicht betrunken. Er habe am Mittwochabend sogar bewusst frühzeitig mit dem Alkoholkonsum aufgehört, um am Donnerstag fahren zu können.

Aufgrund des Alkoholkonsums könne er sich jedoch leider nicht daran erinnern, ob er Cannabis zu sich genommen hätte. Seinen E-Scooter darf er vorläufig nun nicht mehr fahren – ob mit oder ohne Nummernschild..