Wortgewandte Wissenschaftler: Science Slam wird wiederbelebt

Von: Jutta Rudewig

Meza Arredondo wird beim Science Slam seinen neuen Vortrag „Pizzaerfindungsprozess“ präsentieren. © Konrad

Wissenschaft könnte eigentlich ziemlich spannend sein, wäre da nicht diese staubtrockene Fachsprache. Doch es geht auch anders, heißt es in der Einladung zum nächsten WoW- Science-Slam, der sich seit 2015 wachsender Beliebtheit in der Bergstadt erfreut und nach dreijähriger Coronapause wieder im Kulturhaus Lüdenscheid stattfindet.

Lüdenscheid – Wissenschaftler bringen bei dieser noch recht jungen Slam-Variante neue und witzige Erkenntnisse aus ihrer Forschung auf die Bühne. Anders als beim Poetry Slam sind hierbei Requisiten, Powerpointvorträge oder Live-Experimente ausdrücklich erlaubt. Das Publikum ist und bleibt die Jury.

Der Science Slam am 13. Mai steht diesmal unter dem Motto „Weltrettung braucht Wissenschaft“. Sechs Slamer aus dem gleichnamigen Buch bieten ihre fachspezifischen Ein- und Ausblicke in die Zukunft. Woraus bauen Plastikforscher die Welt? Haben Klimatologen eigentlich noch Hoffnung? Kann künstliche Intelligenz rassistisch sein? Oder Medizin zu männlich? Wie weit tragen uns erneuerbare Energien? Und macht Gentechnikern ihre eigene Forschung manchmal Angst?

Marian Heuser moderiert den Slam. Seine Worte sind bereits in einem Deutschbuch verewigt. © Konrad

Für den Science Slam im Kulturhaus verlassen sechs Wissenschaftler ihren Elfenbeinturm, um dem Publikum in jeweils 12 Minuten unterhaltsam und doch lehrreich zu zeigen, was Wissen schafft: Dr. Maria-Elena Vorrath ist maritime Geologin und Biogeochemikerin an der Universität Hamburg. Seit 2021 arbeitet sie in Projekten zur Kohlenstoffbindung durch Gesteinsverwitterung im Meer und an Land.



Tickets Beginn ist am 13. Mai um 20 Uhr, es moderiert Marian Heuser. Tickets für den WoW Poetry Slam können online über die Homepage des Kulturhauses sowie an der Theaterkasse erworben werden und kosten 15 bzw. neun Euro (zzgl. Ticketing- und VVK-Gebühr). Vorbestellungen sind dienstags, donnerstags und samstags von 10 bis 13 Uhr bzw. mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 0 23 51 / 17 12 99 möglich. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr.

Jonas Betzendahl ist Doktorand an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen/Nürnberg forscht im Bereich „Wissensrepräsentation und Verarbeitung“. Der kognitive Informatiker geht der Frage auf den Grund, wohin KI, Blockchain und Co. führen können.



Janina Isabell Otto ist Autorin und Wissenschaftsjournalistin. Seit 2015 performt sie erfolgreich als Science Slamerin. Auf ihren eigenen Kanälen (@Janinaexplainsitall) berichtet sie leicht verständlich und mit viel Begeisterung über medizinische Forschung.