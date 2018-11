Science Slam im Kulturhaus

Lüdenscheid - Nach dem großen Erfolg der Science Slams in den vergangenen Jahren will das Kulturhausteam auch in dieser Spielzeit den Wissensdurst der Zuschauer stillen und jungen Wissenschaftlern die Chance geben, ihre bahnbrechende Erfindung vorzustellen.

Am Samstag, 24. November, geht im Kulturhaus ab 20 Uhr der mittlerweile 7. Science Slam an den Start, moderiert von Marian Heuser. In jeweils zehn Minuten gilt es, das eigene Thema in einem Vortrag informativ, verständlich und unterhaltsam zu präsentieren – erlaubt ist dabei alles, was mit auf die Bühne passt. Und wieder ist das Publikum die Jury.

Den Sieg beim letzten Slam sicherte sich der Physiker Daniel Meza Arredondo. Mit Begeisterung, Tempo und mexikanischem Temperament gab er Einblicke in die Solartechnik und brachte das gesamte Auditorium dermaßen zum Lachen, dass er den sechsten „Goldenen Hirn(h)eimer“ als Trophäe mit nach Hause nehmen durfte.

Wissenschaftler weltweit sitzen mit Leidenschaft in ihren Laboren an Schreibtischen und Rechnern und versuchen, die Welt zu ergründen. Vieles geschieht hinter verschlossenen Türen und ist mit viel Fachchinesisch für Außenstehende kaum zu verstehen.

Science Slammer wollen ihre Begeisterung für Wissenschaft mit einem größeren Publikum teilen und sind mitunter echte Showtalente. Wie es bei einem Slam üblich ist, kürt das Publikum den Gewinner des Abends.

Für die Veranstaltung gibt es Karten zu Preisen zwischen neun und zwölf Euro plus Gebühr an der Theaterkasse des Kulturhauses und – nach Vorrat – noch an der Abendkasse vor der Veranstaltung