Lüdenscheid - Der 51-jährige Familienvater, der mit einem Messer über seine schlafende Ehefrau hergefallen ist, gilt als gemeingefährlich und wird in einer Klinik für psychisch kranke Straftäter untergebracht.

Freispruch wegen erwiesener Schuldunfähigkeit und Unterbringung in einer Klinik für psychisch kranke Straftäter auf unbestimmte Zeit – so lautet am dritten Verhandlungstag das Urteil des Schwurgerichts gegen den Angeklagten.

Der Vorsitzende Richter Marcus Teich bezeichnet die „äußerst gefährliche Tat“ als „vorläufigen Endpunkt einer langen Krankheitsgeschichte“. Der Familienvater nimmt die Entscheidung der Richter unter Tränen entgegen.

Er wäre, sagt sein Verteidiger Frank-Peter Rüggeberg, lieber sofort in die Türkei abgeschoben worden. Frau und Kinder des Mannes haben ausgesagt, eine Reihe von Polizisten, dazu ein Ermittlungsrichter vom Amtsgericht – die Beweiskette ist lückenlos, es gibt keinen Zweifel an der Täterschaft des 51-Jährigen. Seine Ausflüchte ziehen nicht.

Und Rechtsanwalt Rüggeberg steckt in dem Dilemma, das erkannt zu haben und gleichzeitig der Argumentation seines Mandanten folgen zu müssen.

Er sagt: „Letztlich steht er mit seiner Aussage ziemlich allein.“ Der Verteidiger stellt Fragen. „Ist er wirklich gefährlich? Schließen wir ihn für immer in die Forensik und schmeißen die Schlüssel weg?“ Oder komme nicht auch eine stationäre Unterbringung in Betracht?

Die Antworten des Gerichts sind deutlich. Sie basieren auf den Erkenntnissen des Sachverständigen Dr. Nikolaus Grünherz. Der attestiert dem Angeklagten eine wahnhafte Störung und sieht ein „erhebliches Risiko, dass sich solche Straftaten bis hin zu einem Tötungsdelikt“ wiederholen.

Zudem sei die Einsicht, krank zu sein und Behandlung zu brauchen, beim Angeklagten nicht vorhanden. Nach Angaben des Gutachters kam der 51-Jährige vor 21 Jahren nach Deutschland, hat seither noch nicht gearbeitet, kann nicht lesen und schreiben und hat ein Bleiberecht bis 2019.

Der Angeklagte unterbricht den Psychiater, hebt weinend die Hände zur Saaldecke und ruft: „Ich bitte um eine Chance, zurück in die Türkei zu gehen.“ Laut Strafprozessordnung kann die Justiz von der Unterbringung absehen, wenn der Verurteilte abgeschoben wird.

Darauf, sagt Richter Teich, habe das Schwurgericht keinen Einfluss, sondern das Ausländeramt. Aber er teile die Bedenken, den Mann von seiner Familie zu trennen, und es sei nicht klar, ob und wie er in der Türkei weiter behandelt wird. „Eine Abschiebung ist nicht die Lösung all seiner Probleme.“

Im Saal hört neben einer Tochter erstmals auch ein Sohn des 51-Jährigen zu. Er hat sowieso einen Termin am Landgericht. Im benachbarten Gerichtssaal muss er sich mit Komplizen wegen Drogenhandels in großem Stil verantworten.

