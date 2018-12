Mitangeklagte könnte zur Kronzeugin werden

Lüdenscheid - Mit einer überraschenden Initiative könnte das Schwurgericht dem Prozess nach der Brandstiftung an der Bayernstraße eine dramatische Wende geben.

Bis jetzt schweigen die Angeklagten eisern und zwingen der Justiz damit einen mühsamen Indizienprozess auf.

Doch jetzt, am fünften Verhandlungstag, übernimmt das Schwurgericht unter Vorsitz von Richter Marcus Teich die Initiative – und könnte damit eine für den Hauptangeklagten dramatische Entwicklung einleiten.

Teich bietet der Mitangeklagten wegen ihres geringen Tatbeitrages eine Strafe im bewährungsfähigen Bereich an – vorausgesetzt, sie legt ein umfassendes Geständnis ab.

Das Ehepaar reagiert äußerlich ebenso verdutzt auf das Verständigungsangebot wie die Verteidiger. Sollte die 28-Jährige sich entschließen, die Gelegenheit zu nutzen, würde sie quasi zur Kronzeugin gegen ihren Ehemann.

Ihr Verteidiger, Rechtsanwalt Dominik Petereit, kündigt eine Entscheidung an, jedoch möglicherweise nicht mehr im alten Jahr, sondern allenfalls für Januar. Die nächsten Prozesstage bleiben spannend.

Derweil sammeln sich Zeugenaussage für Zeugenaussage Indizien, die für die Schuld des Ehepaares an dem verheerenden Brand in den beiden Häusern an der Bayernstraße sprechen.

So berichtet ein Versicherungsexperte, dass der Besitzer der Häuser, der Vater des Hauptangeklagten, wegen ausstehender Beiträge von seiner Gebäudeversicherung gekündigt wurde, aber über private Beziehungen zu einer Lüdenscheider Agentur wieder Policen bekommen hat – ein halbes Jahr vor dem Brand. Die Versicherungssumme belief sich für jedes der beiden Häuser auf etwas mehr als eine Million Euro, aber nur für den Fall einer kompletten Zerstörung.

Mysteriös erscheint auch ein Vorgang in der Wohnung der Angeklagten. Zwar hatten sie nach den Worten des Versicherers angeblich einen schweren Tresor mit 70 000 Euro teurem Goldschmuck sowie einen großen Flachbildfernseher in der Wohnung – und diese Werte auch über eine Hausratversicherung abgesichert. „Aber nach dem Brand waren die Gegenstände nicht mehr da.“

Die möglichen Ansprüche hieraus hätten sich auf rund 100 000 Euro belaufen. Doch sie wurden nicht bedient, weil plötzlich das Ermittlungsverfahren dazwischen kam.

Und die Häuser sind zwar derzeit nicht bewohnbar, aber längst nicht komplett vernichtet. Der Versicherungsexperte beziffert den Gebäudeschaden auf 80 000 bis 100 000 Euro.

Der Prozess vor dem Schwurgericht wird am Freitag ab 9 Uhr im Saal 201 des Landgerichts Hagen fortgesetzt.