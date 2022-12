Schwimmkurse in Lüdenscheid ab sofort online buchbar

Anfängerschwimmkurse können ab sofort online auf der Webseite des Familienbads Nattenberg gebucht werden. © Uli Deck

Anfängerschwimmkurse im Familienbad Nattenberg können ab sofort online gebucht werden. Damit entfällt die Möglichkeit, sie direkt an der Kasse persönlich zu buchen.

Lüdenscheid – Lange Warteschlangen an der Kasse im Familienbad Nattenberg in Lüdenscheid gehören nun bald der Vergangenheit an, wenn es um Anmeldungen zu Schwimmkursen geht. Das teilen die Stadtwerke mit.



Anfängerschwimmkurse können demnach ab sofort online auf der Webseite des Familienbads Nattenberg gebucht werden. Damit entfällt die Möglichkeit, Schwimmkurse direkt an der Kasse persönlich zu buchen.

Buchbar ab 12. Dezember

Der Online-Verkauf beginnt am Montag, 12. Dezember, um 9 Uhr. Die Kurse für Kinder ab fünf Jahren beginnen am 10. Januar und finden wie gewohnt dienstags und freitags jeweils in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr, 15 bis 16 Uhr und 16 bis 17 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 82,50 Euro.



Für Kinder ab sieben Jahren beginnen die Kurse am 11. Januar und finden mittwochs und freitags jeweils in der Zeit von 17 bis 18 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt ebenfalls 82,50 Euro.



Crashkursus in den Osterferien

Zusätzlich geht der Kursverkauf für den Osterferien-Crashkursus für Schulkinder in den Vorverkauf. Der Schwimmunterricht findet in der Zeit vom 3. bis 6. April, am 8. April sowie vom 11. bis 15. April, jeweils von 10 bis 11 Uhr oder von 11 bis 12 Uhr statt. Die Kursgebühr hierfür beträgt 55 Euro.