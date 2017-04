Schwimmfest des Zeppelin-Gymnasiums

Lüdenscheid - Geschicklichkeit, Konzentration und Kraft in den Beinen für schnelles Schwimmen brauchten die Schüler der fünften bis siebten Klassen des Zeppelin-Gymnasiums am Montagvormittag beim Schwimmfest am Nattenberg.

Denn im Zuge einer Spaßstaffel mussten sie mit Wasser gefüllte Plastikbecher auf Schwimmbrettern über 25 Meter zum anderen Ende des Beckens transportieren – und dann jeweils an das nächste Teammitglied für den „Rückweg“ übergeben. Dabei durfte der Becher nicht umkippen.

Das Schwimmfest, das immer am letzten Montag vor den Osterferien stattfindet, ist mittlerweile fester Bestandteil des Zepp-Kalenders – und bietet den Schülern auch in weiteren Disziplinen Gelegenheit, sich sportlich unter Beweis zu stellen.

Möglichst originelle Sprünge

So standen Brust- und Rückenschwimmen sowie Kraulen auf dem Programm. Zum Abschluss fand der bei den Schülern beliebte „Supersprung-Wettbewerb“ statt.

Ob vom Ein- oder Drei-Meter-Brett, ob Kopfsprung, Salto oder aus dem Handstand vorwärts oder rückwärts – nicht nur auf die Ausführung des Anlaufs, der Sprungphase und der Eintauchphase kam es an, sondern auch darauf, dass die Sprünge originell waren.

Das Schwimmfest wurde, wie es mittlerweile Tradition ist, von den Sporthelfern der Schule sowie einem Sportkurs mit Schwerpunkt Schwimmen mit organisiert.