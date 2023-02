Schwimmen lernen: Seecontainer als kleine Schwimmbäder

Von: Thomas Machatzke

Beim Schwimmunterricht gibt es nach Corona viel Nachholbedarf, auch in Lüdenscheid. © dpa

Schwimmen lernen: So heißt eine neue Initiative des Landes NRW, die auch die Stadt Lüdenscheid gerne für sich nutzen würde.

Lüdenscheid – Es gibt in NRW – und auch in Lüdenscheid – einen Mangel an Lehrschwimmbecken, dem das Land nun in der Schwimmausbildung mit einer neuen Idee Herr zu werden versucht: Kinder sollen in Seecontainern, die zu kleinen Schwimmbädern (9 x 4-Meter) umgebaut werden, das Schwimmen erlernen.



Das Projekt des Landes heißt „Schwimmen lernen“. In jedem Regierungsbezirk soll es eine Kommune geben, die einen solchen Schwimmcontainer (inklusive Umkleidebereich) und dazu für zwei Jahre auch die entsprechenden Übungsleiter, die Versicherung und Logistik zur Verfügung gestellt bekommt.



Dierk Gelhausen vom Fachdienst Schule und Sport stellte das Förderprojekt des Landes am Dienstag im Sportausschuss vor. Die Resonanz war einhellig: Die Stadt Lüdenscheid wird bei der Bewerbung ihren Hut in den Ring werfen. Gelhausen berichtete, dass bisher zumindest beim Kreissportbund MK noch keine andere Kommune Interesse bekundet hat.



Bis zum 15. Februar müssen Kommunen für die Vergabe der Schwimmcontainer offiziell eine Interessenbekundung abgeben. Sollte Lüdenscheid einen solchen Container bekommen, würde dieser von Schule zu Schule ziehen und jeweils auf dem Schulhof für eine Zeit aufgebaut werden. Sechs bis acht Kindern bieten die Container in der Schwimmausbildung gleichzeitig Platz.