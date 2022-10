A45-Umleitungen: Polizei führt nächste Großkontrollen durch

Von: Leon Malte Cilsik

Regelmäßig führt die Polizei in und um Lüdenscheid Schwerpunktkontrollen durch. (Symbolbild) © Malte Cilsik

Die Polizei hat am Donnerstag erneut mit einem Großaufgebot die Verkehrswege in und um Lüdenscheid kontrolliert, wie gewohnt lag der Fokus auf Tempoverstößen und Missachten der Durchfahrtsverbote.

Lüdenscheid – Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, waren dabei neben der Polizei MK auch andere Polizeibehörden und das Lüdenscheider Ordnungsamt an den Kontrollstellen an der Heedfelder Landstraße, Rahmedestraße, Im Olpendahl, Talstraße, Altenaer Straße sowie Brockhauser Weg und in Altena am Hemecker Weg im Einsatz.

Und das ist die Bilanz: 81 Pkw-Fahrer verstießen gegen das Durchfahrtsverbot auf den verbotenen Umleitungsstrecken der A45. 15 Lkw-Fahrer (mit Fahrzeugen über 3,5 Tonnen) wurden erwischt, die verbotenerweise durch Lüdenscheid fuhren, ohne ein Anliegen in der Kreisstadt nennen zu können. Elf mal bemängelten die Polizeibeamten Fahrzeugtechnik an Lkw (über 3,5 Tonnen) und zweimal an Pkw. Vier Lastwagen wurden komplett stillgelegt.

Zwei Fahrzeugführer wurden bei der Nutzung von Handys oder ähnlicher Technik erwischt und drei Fahrzeugführer, die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt haben. 15 im gewerblichen Transport eingesetzte Fahrer hatten gegen die Sozialvorschriften für Fahrpersonal verstoßen und acht Fahrer gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Bei den Tempokontrollen fielen 557 PKW-Fahrer und 42 LKW-Fahrer auf, die zu schnell unterwegs waren.

Im Rahmen der Kontrollaktion ergaben sich außerdem bei zwei Fahrzeugführern Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln vor Fahrtantritt. Den beiden Fahrzeugführern wurde daraufhin auf der Polizeiwache in Lüdenscheid jeweils eine Blutprobe entnommen.

Weitere Kontrollaktionen sind in laut Polizei in Planung. Die Beamten appellieren, sich im Sinne der betroffenen Anlieger an die Beschilderungen und Durchfahrtverbote zu halten.