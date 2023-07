Schwermetall in Lüdenscheid: Messergebnisse stehen noch aus

Von: Fabian Paffendorf

Das Haus Friedrichstraße 11 wurde bereits 2020 abgerissen. Seit Mai dieses Jahres wird die vom AAV betreute Altlastensanierung des Areals umgesetzt. © Nougrigat

Die Altlastensanierung des Areals an der Friedrichstraße 11 soll aller Voraussicht nach bis zum 15. August abgeschlossen sein.

Lüdenscheid – Beim ausführenden Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) ist man zuversichtlich, dass die Arbeiten an der Friedrichstraße im angepeilten Zeitrahmen abgeschlossen werden können, wie Sprecherin Sabine Schidlowski-Boos auf LN-Anfrage erklärt.

Allerdings würden dem AAV derzeit noch nicht alle Ergebnisse aus den Analysen der Bodenbeprobungen vorliegen. Während man laut Schidlowski-Boos noch auf die Werte aus der Untersuchung des Bodens auf Schwermetalle warte, seien allenfalls die Ergebnisse der Untersuchungen auf das Lösungsmittel Trifluoracetat (TFA) im Grundwasser bereits bekannt. Das sei nicht nachgewiesen worden. „Aber TFA war auch nicht das eigentliche Problem, sondern die Kontamination mit Schwermetallen“, sagt Sabine Schidlowski-Boos. Voraussichtlich innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen sollten die noch fehlenden Analyseergebnisse vorliegen, schätzt sie.

Erdreich wird bis zu zweieinhalb Metern Tiefe ausgehoben

Und erst dann könne man die entsprechende Entsorgung des verseuchten Erdreichs des ehemaligen Galvanikstandortes planen. „Mit den Ergebnissen können wir dann eine Deponie auswählen, zu der der Boden gebracht werden kann“, erklärt die AAV-Sprecherin. Sei dies geklärt, so würden für den Aushub des verseuchten Erdreichs sowie dessen Transport zur Deponie circa zehn Tage anfallen. Bis zum Felsgrund in zweieinhalb Metern Tiefe soll das Erdreich ausgehoben werden. Weitere sieben Tage entfielen in der Folge auf die Verfüllung des Areals mit unbelastetem Erdreich und begleitende Arbeiten.



Sind die abgeschlossen, so würde auch die einseitige Sperrung des Bürgersteigs vor dem Baustellenbereich aufgehoben werden können. Mit einer Bebauung oder gar der Neuvermarktung der Fläche an der Friedrichstraße ist allerdings nach Abschluss der Altlastensanierung vorerst nicht zu rechnen.

Denn für die kommenden drei Jahre sind regelmäßige Überprüfungen des Grundwassers auf dem Grundstück angesetzt. Mit dem Grundwassermonitoring soll sichergestellt werden, dass keine erneuten Schwermetallbelastungen vorliegen. Die Kosten der Sanierung trägt zu 80 Prozent der AAV, jeweils zehn Prozent der Kosten entfallen anteilig auf den Märkischen Kreis und die Stadt Lüdenscheid, die mit dem Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung mit Sitz in Hattingen einen Vertrag geschlossen haben.