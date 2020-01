Schwerkranke Frau kommt ihrem größten Traum ein Stück näher

Kreisverband für Körperbehinderte spendet 1000 Euro

+ © Veelen Dem Traum von New York einen Schritt näher: Monika Schwanz, Vorsitzende des Kreisverbandes für Körperbehinderte (links), überreichte eine Spende von 1000 Euro an Alessa Schuberth und Sabrina Raschke (rechts) für ihr New-York-Projekt. © Veelen

Lüdenscheid - „Es ist toll, dass so viele das Projekt unterstützen. Jeder Euro zählt“, sagt Sabrina Raschke, die eine Spendenaktion für sieben junge Menschen organisiert, die an der unheilbaren Krankheit Muskeldystrophie leiden. Sie wollen gemeinsam nach New York reisen, bevor einer von ihnen stirbt.