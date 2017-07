Schwerer Unfall auf der A 45 bei Lüdenscheid

[Update 16.54] Lüdenscheid - Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden – das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der Sauerlandlinie in Höhe Lüdenscheid ereignet hat.

Den ersten Unfallermittlungen zur Folge fuhr der Fahrer eines Renault Modus, ein 79-Jähriger aus Plettenberg, auf dem mittleren Fahrstreifen der A45 in Richtung Frankfurt. Plötzlich lenkte der 79-Jährige den Pkw nach rechts, verlor die Kontrolle und geriet in den Böschungsbereich.

Hier überschlug sich das Fahrzeug, und kam auf dem Dach, halb auf der Schutzplanke liegend, zum Stillstand.

Die 80-jährige Beifahrerin des Plettenbergers kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer selbst kam ebenfalls per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 7000 Euro.

Während der Unfallmaßnahmen musste der rechte Fahrstreifen vorübergehend eingezogen werden. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.