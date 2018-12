13-jähriges Mädchen angefahren: schwer verletzt, aber außer Lebensgefahr  

Bei einem Unfall auf der Bräuckenstraße wurde am Mittwochabend ein 13-jährigen Mädchen schwer verletzt.

[Update, 12.30 Uhr] Lüdenscheid - Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochabend in Lüdenscheid: Ein 13-jähriges Mädchen wurde auf der Bräuckenstraße (B 229) angefahren und schwer verletzt. Inzwischen befindet sie sich außer Lebensgefahr.

Gegen 18.45 Uhr wollte die Schülerin am Mittwoch nach Angaben der Polizei zu Fuß die Bräuckenstraße in Richtung Schlittenbacher Straße überqueren. Zeitgleich fuhr ein 27-jähriger Ibiza-Fahrer aus Gummersbach auf der Bundesstraße in Richtung Werdohl.

In der Dunkelheit kam es auf dem linken der beiden Fahrstreifen, die stadtauswärts führen, zum Zusammenstoß. Die 13-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Hellersen gebracht. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Am Donnerstagmittag folgte dann die gute Nachricht: "Sie ist außer Lebensgefahr. Wenn es gut läuft, kann sie Weihnachten schon wieder zu Hause verbringen", sagt Polizei-Pressesprecher Marcel Dilling.

Der 27-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste zwischenzeitlich ein Fahrstreifen gesperrt werden. Es entstanden etwa 3 000 Euro Sachschaden.

Warum es zu dem Unfall kam, ist noch nicht mit Gewissheit geklärt. Die Polizei sucht deswegen Zeugen, die zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen können.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter Tel. 0 23 51/9 09 90 entgegen.