Schwerer Unfall an Tankstelle: Auto schleudert auf Mauer - Aral-Kunden befreien Frau 

Auto landet in Lüdenscheid auf Mauer

+ © Polizei MK Der Kia schleuderte auf das Tankstellegelände. © Polizei MK

Lüdenscheid - Schwerer Unfall an Aral-Tankstelle in Lüdenscheid. Ein Kleinwagen landet kopfüber auf einer Mauer in der Zufahrt zur Waschanlage. Tankstellen-Kunden befreien die verletzte Fahrerin aus der misslichen Lage.