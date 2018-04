Unfall an der Talstraße: Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß

B229 Richtung Bräucken gesperrt

[Update, 17.55 Uhr] Lüdenscheid - Schwerer Unfall an der Talstraße in Lüdenscheid: Gegen 17 Uhr kam es an der Kreuzung zur Kölner Straße zu einem Frontalzusammenstoß. Es gibt Verletzte. Die Talstraße ist Richtung Bräucken gesperrt.