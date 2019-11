Schwerer Unfall in Lüdenscheid: Sechs Autos in Frontal-Crash verwickelt - in einem saß ein Baby

Zu einem schweren Unfall kam es Mittwoch in Lüdenscheid auf der Rahmedestraße.

Lüdenscheid - Zu einem schweren Unfall kam es Mittwochmittag in Lüdenscheid. Ein unaufmerksamer BMW-Fahrer krachte in den Gegenverkehr und löste eine Kettenreaktion aus.

Schwerer Unfall in Lüdenscheid

in Sechs Fahrzeuge sind in den Frontal-Crash verwickelt

verwickelt Ein BMW-Fahrer löste eine Kettenreaktion aus

Update 27. November, 16.42 Uhr: Neuer Stand zum schweren Unfall auf der Rahmedestraße in Lüdenscheid: Nach Auskunft der Polizei hat sich die Zahl der Verletzten auf zwei erhöht. Zunächst hieß es, dass lediglich Unfallfahrer verletzt sei.

Ob es sich bei der zweiten Person um einen Säugling handelt, ist noch nicht bestätigt. Das Baby, das sich in einem der Unfallfahrzeuge befand, war noch vor Ort von den Rettungskräften untersucht worden.

Die Sperrung der Rahmedestraße wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Ab 15.55 Uhr läuft der Verkehr wieder ohne Einschränkungen. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab.

Erstmeldung 27. November 15.15 Uhr: Schwerer Unfall in Lüdenscheid: Sechs Autos in Frontal-Crash verwickelt

Der Unfall ereignete sich in Lüdenscheid gegen 14.45 Uhr auf der Rahmedestraße zwischen dem MVG-Depot und den Stadtwerken. Dort befindet sich in Höhe Wehberg eine Kuppe. Nach ersten Erkenntnissen war der Unfallverursacher - ein BMW-Fahrer - zu schnell in Richtung Lennestraße unterwegs und übersah dabei den Rückstau.

+ Für die Unfallaufnahme wurde die Rahmedestraße in Fahrtrichtung Lennestraße gesperrt. © Cedric Nougrigat Er wich nach links in den Gegenverkehr aus und stieß dort mit einem hellblauen Polo zusammen. Der Unfall löste eine Kettenreaktion aus. Beide Fahrzeuge schleuderten in haltende Fahrzeuge. Insgesamt wurden vier weitere Pkw in Mitleidenschaft gezogen.

Nach ersten Informationen von der Unfallstelle wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt. Ein Säugling, der sich in einem der Fahrzeuge befand, wurde nach Polizeiangaben von den Rettungskräften untersucht. Über Art und Schwere der Verletzung ist zurzeit noch nichts bekannt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Rahmedestraße in Richtung Stadtwerke/Lennestraße gesperrt.

Bereits am frühen Morgen hatte es mehrere schwere Unfälle in Lüdenscheid gegeben. Zudem wurde ein Radfahrer in Lüdenscheid schwer verletzt. Auf derA45 bei Lüdenscheid wurden zwei Autos von Steinen getroffen, die von einer Brücke heruntergeworfen wurden.